عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

باريس هيلتون
باريس هيلتون

عثرت النجمة الأمريكية «باريس هيلتون» على فارس أحلامها المنشود فتزوجت من رجل الأعمال ونجم تلفزيون الواقع المليونير المغامر «كارتر ريوم» في حفل زفاف فخم داخل منزل جدها.

عقدت «باريس هيلتون» حفل زفافها الفخم داخل منزل جدها الراحل «بارون هيلتون» نجل مؤسس الفندق الشهير «كونراد هيلتون».

ارتدت العروس الثرية ثوبًا مصممًا خصيصًا لها من ماركة Oscar de la Renta الشهيرة، تقول باريس: "لقد أمضينا شهورًا في تصميم ثوبي بإتقان مع مصممي أوسكار دي لا رنتا المذهلين، فرناندو جارسيا ولورا كيم".

وعن زوجها قالت: "كارتر وأنا صديقان منذ أكثر من 15 عامًا، ومتذ أن التقينا لأول مرة، كنا دائمًا في حياة بعضنا البعض، لكن شرارة الحب بدأت في ليلة عيد الشكر عام 2019".

خاتم بتصميم وسعر خيالي

انخرط الاثنان عندما فاجأ كارتر باريس بإجازة عيد ميلاد جماعية في جزيرة خاصة في فبراير الماضي وسط الأهل والأصدقاء، حيث قدم إليها خاتم خطبة بلغ سعره حوالي مليون دولار.

قدم كارتر لباريس خاتمًا من تصميم جان دوسيه، حفيد لويس كارتييه، حيث تم استلهام الماس المقطوع بالزمرد من جماليات فن الآرت نوفو الكلاسيكية والسقف الزجاجي المقبب في Grand Palais.

زفاف باريس هيلتون

IMG_20211113_042000
IMG_20211113_042000
JCV08208
JCV08208
JCV08075
JCV08075
JCV07855
JCV07855
JCV07578
JCV07578
JCV07988
JCV07988
JCV07173
JCV07173
JCV06318
JCV06318
JCV05869
JCV05869
JCV04943
JCV04943
JCV05675
JCV05675
JCV07501
JCV07501
حفل زفاف تلف فستان باريس مليونير هوليوود زفاف العروس باريس هيلتون الكلاسيكية حفل زفافها سعر خيالي حفل زفاف فخم كلاسيكية حفل زفاف باريس هيلتون زفاف باريس هيلتون المغنية باريس هيلتون زواج باريس هيلتون اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ترشيحاتنا

للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن عدة قرى في بني سويف

14 قتيلا جراء فيضانات عارمة بالهند.. فيديو

تحت التمويه.. ظهور فيات تيبو كروس ستيشن واجن 2022 | صور

حالة وحيدة تبعد مصر عن الجزائر والمغرب في الدور الحاسم بتصفيات المونديال

توقعات الأبراج من السبت 13 إلى الجمعة 19 نوفمبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

دعاء بعد صلاة الفجر للفرج .. 3 كلمات لا ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

محمد موسى محذرا عمر كمال: هتغني مع حسن شاكوش هتتوقف فورا

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

مزجنجي السينما المصرية.. ماهو الفيروس الغامض الذي قتل الساحر محمود عبد العزيز؟

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ