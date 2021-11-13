بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

عثرت النجمة الأمريكية «باريس هيلتون» على فارس أحلامها المنشود فتزوجت من رجل الأعمال ونجم تلفزيون الواقع المليونير المغامر «كارتر ريوم» في حفل زفاف فخم داخل منزل جدها.

عقدت «باريس هيلتون» حفل زفافها الفخم داخل منزل جدها الراحل «بارون هيلتون» نجل مؤسس الفندق الشهير «كونراد هيلتون».

ارتدت العروس الثرية ثوبًا مصممًا خصيصًا لها من ماركة Oscar de la Renta الشهيرة، تقول باريس: "لقد أمضينا شهورًا في تصميم ثوبي بإتقان مع مصممي أوسكار دي لا رنتا المذهلين، فرناندو جارسيا ولورا كيم".

وعن زوجها قالت: "كارتر وأنا صديقان منذ أكثر من 15 عامًا، ومتذ أن التقينا لأول مرة، كنا دائمًا في حياة بعضنا البعض، لكن شرارة الحب بدأت في ليلة عيد الشكر عام 2019".

خاتم بتصميم وسعر خيالي

انخرط الاثنان عندما فاجأ كارتر باريس بإجازة عيد ميلاد جماعية في جزيرة خاصة في فبراير الماضي وسط الأهل والأصدقاء، حيث قدم إليها خاتم خطبة بلغ سعره حوالي مليون دولار.

قدم كارتر لباريس خاتمًا من تصميم جان دوسيه، حفيد لويس كارتييه، حيث تم استلهام الماس المقطوع بالزمرد من جماليات فن الآرت نوفو الكلاسيكية والسقف الزجاجي المقبب في Grand Palais.

زفاف باريس هيلتون

IMG_20211113_042000

JCV08208

JCV08075

JCV07855

JCV07578

JCV07988

JCV07173

JCV06318

JCV05869

JCV04943

JCV05675