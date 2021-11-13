دبلوماسي إثيوبي: الحديث عن سقوط أديس أبابا غير صحيح

أكد السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريجا، اليوم السبت، أن التكهنات بشأن مخاطر سقوط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير تيجراي غير صحيحة.

وقال أريجا في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن التكهنات حول سقوط أديس أبابا تحت سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي "معلومات مضللة"، معتبرا أن قوات تيجراي استنفدت قدراتها العسكرية.

وأضاف أريجا أن "الحكومة الإثيوبية غير قلقة بشأن احتمالية سيطرة جبهة تحرير تيجراي على عاصمة البلاد".

وتابع قائلا: "الحديث عن سقوط العاصمة في ايدي منظمة جبهة تحرير تيجراي معلومات مضللة ودعايا من قبل المتمردين ومموليهم الدوليين".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات على شخصين و4 كيانات من بينها الجيش الإريتري بسبب النزاع في إثيوبيا.

وقالت الوزارة، إن العقوبات تستهدف الجهات الإريترية التي ساهمت في الأزمة والحرب في إثيوبيا، مؤكدة أن وجود قوات إريتريا يمثل عقبة أمام إنهاء القتال المستمر في البلد الأفريقي.

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة، الجيش الإريتري والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة - الحزب الحاكم في إريتريا - اللواء أبرهة كاسا، رئيس جهاز الأمن الإريتري، وشركتي Hidri Trust وRed Sea Trading Corporation (RSTC) ومديرها.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق الولايات المتحدة إزاء احتمال "انفجار إثيوبيا من الداخل"، مؤكدًا استعداد بلاده للتوسط بين الأطراف المتنازعة هناك.