موسكو تتعهد بعدم قطع إمدادات الغاز عن أوروبا.. فيديو

التزام روسيا بتوريد الغاز إلى أوروبا

عرضت قناة سكاى نيوز عربية تقريرا عن تعهد موسكو بعدم قطع إمدادات الغاز عن أوروبا.



وذكر التقرير، أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن جهود وقف تدفق المهاجرين الذين يحتشدون عند الحدود بين بيلاروسيا و الاتحاد الأوروبى تأتى ثمارها.



وأضاف التقرير، أن مينسك لم تخرج بأى تعليق حتى هذه اللحظة فى هذا الشأن لكنها نفت الاتهامات الغربية لها بممارسة ما وصفته بالاستغلال المنظم للهجرة غير الشرعية على حدود الاتحاد الأوروبى.



وأوضح التقرير، أن بيلاروسيا قد لوحت بإمكانية قطع الغاز الذى يمر فى اراضيها على الاتحاد الأوروبي.



وأكد التقرير، أن روسيا اتخذت موقفا اكثر هدوء و نفت عزمها على قطع إمدادات الطاقة الى أوروبا .



أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، أن روسيا ستفي بالتزاماتها تجاه توريد الغاز إلى أوروبا، وذلك بعد تهديد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمنع وصول الغاز إلى الدول الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس البيلاروسي قد بحث مع موسكو تصريحاته التي نصح فيها الاتحاد الأوروبي بالتفكير مليا بشأن عبور الغاز والشاحنات عبر بلاده قبل فرض عقوبات على مينسك: "كلا لم يتم ذلك".

وأضاف بيسكوف قائلا إن "روسيا كانت وستظل الدولة التي تفي بتعهداتها بتوريد الغاز إلى المستهلك الأوروبي. موثوقية روسيا كمورد وشريك وفقا للعقود الحالية ليست محل شك".

وفي السياق نفسه، ردت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة، بأنها تأسف لتصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بشأن احتمال توقف عبور الغاز إلى أوروبا.