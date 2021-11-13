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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 23.6 % نسبة نمو الرخص الجديدة في الربع الثالث برأس الخيمة

صدى البلد

كشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن اقتصادية رأس الخيمة عن نمو إجمالي الرخص الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 حيث وصلت إلى 413 رخصة جديدة مقابل 334 رخصة جديدة خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة نمو 23.6 بالمئة ، وبذلك يصل إجمالي عدد الرخص الجديدة المصدرة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 1350 رخصة مقابل 781 رخصة جديدة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة تقدر بــ 73 بالمئة.

 

وبحسب البيانات الصادرة من إدارة الشؤون التجارية للربع المنصرم، شكلت الرخص التجارية النصيب الأكبر من الرخص الجديدة بنسبة 53 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة، تلتها الرخص المهنية بنسبة 45 بالمئة من الإجمالي، والصناعية بنحو 2 بالمئة .

 

وفيما يتعلق بالشكل القانوني فقد شكلت المؤسسات الفردية 53 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة تليها وكيل الخدمات بنسبة نحو 25 بالمئة ، في حين مثلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسبة 13 بالمئة ، تلتها شركات الأعمال المدنية بنسبة 5 بالمئة، أما من حيث فئة الرخصة فقد بلغت الرخص العادية 81 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة، وقد بلغ عدد رخص العمل من المنزل /رخصة الغد/ 179 رخصة بنسبة 13 بالمئة مقابل 50 رخصة تاجر افتراضي بنسبة 4 بالمئة ، وتتبعها رخص هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بعدد 26 رخصة وبنسبة 2 بالمئة من الإجمالي ، بالإضافة لرخصة واحدة في المجال الزراعي.

 

وأشارت موزة الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية بأن مؤشرات الأداء تظهر زيادة في عدد الرخص السارية بنهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، وبما يوضح المنحنى الصاعد للمسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في رأس الخيمة، والتوجهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة، في ضوء التسهيلات الممنوحة لتيسير مزوالة الأعمال وتبسيط اشتراطات وإجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة، ولما في بذلك من أثر في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال.

اقتصاد الامارات الرخصة المنح مؤشرات رأس الخيمة الاقتصادية التنموية الرخص الجديدة

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