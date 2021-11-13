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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كارثة بيئية جديدة.. نفوق ثانى لعروس البحر أمام شواطئ شلاتين فى أقل من أسبوع

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كارثة بيئية جديدة شهدتها محافظة البحر الأحمر، بعد نفوق ثانى لحيوان الدوجونج «عروس البحر» فى أقل من اسبوع، جنوب المحافظة وتحديداً على أحد شواطئ مدينة الشلاتين.

ورصد أحد الغطاسين، عروس البحر نافقة بأحد شواطئ مدينة الشلاتين متأثرة بشباك الصيد وهى فى حالة إنتفاخ وتعفن.

كانت مدينة سفاجا شهدت الثلاثاء الماضى، عثور عثرت مجموعة من الغطاسين على «عروس بحر» نافقة على شاطئ منطقة خليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض ومصدر جذب للغطاسين لتصويرها.

وتعد عروسة البحر أو الدوجونج أحد الثدييات البحرية المهددة بالإنقراض والنوع الوحيد منها الذي يتغذى على الحشائش البحرية، حيث تتواجد بمناطق البحر الأحمر وهناك العديد من الرحلات السياحية بمناطق تواجدها لمشاهدتها في بيئاتها الطبيعية.

ويتراوح طول عروس البحر مابين 2 إلى 4 أمتار، كما يتراوح وزنها  بين 230-900 كيلوجرام، و تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجياً أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات.

ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيراً عن سطح الماء.

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