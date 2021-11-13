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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بشارع 23 يوليو ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بشارع ٢٣ يوليو

تفقد  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية، أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ يوليو بامتداد شارع الجمهورية بحى الشرق، والتي تأتي في إطار استكمال أعمال التطوير التى يشهدها شارع ٢٣ يوليو.

رافق محافظ بورسعيد خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد نعمان على رئيس حى الشرق ، والشركات الهندسية القائمة على المشروع.

واستمع "محافظ بورسعيد " لشرح موجز عن الأعمال الجارية بالشارع ، ومعدلات التنفيذ حتى الآن ، مشددا على الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت نظرا لأهمية الشارع الحيوية ، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف الشارع ورفع كفاءته ، وتجميل جانبى الشارع وصيانة الأعمدة الكهربائية.

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وأشار المحافظ أن بورسعيد تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة للطرق ، حيث يتم العمل فى كافة الأحياء وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتوازى بما يحقق المظهر الحضاري ببورسعيد والسيولة المرورية للمواطنين والسيارات ويمنع الازدحام، ويليق بالإنجازات التى تحققها المحافظة فى كافة القطاعات.

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