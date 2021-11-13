حلمى بكر يروى بداياته فى عالم الفن.. فيديو

حلمى بكر :لم أتوقع نجاح اول اغنية مع الفنانة وردة

قال الموسيقار حلمى بكر، إن بدايات عمله كانت مع الفنانة وردة .



و أضاف بكر خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلى ببرنامج" كنوز الوطن" المذاع على "الفضائية المصرية"، أن الفنانة وردة قامت بأداء أغنيتها" شوية صبر يا قلبى" بعدما اعجبت بتلحين الموسيقار حلمى بكر للاغنية.

و أوضح، أنه لم يتوقع مدى نجاح اول اغنية قام بتلحينها للفنانة وردة على الرغم من صعوبتها، منوها إلى أنه بعد نجاح تلك الأغنية مع الفنانة وردة توالت اعماله مع كبار الملحنين مثل على مهدى



و أكد، أنه عمل مع الفنانة نجاة الصغيرة ثم بدأ بالعمل مع الفنانة فايزة احمد .

و تابع:" طلب منى رئيس الإذاعة المصرية تلحين اوبريت يسمى أصل الحكاية " .