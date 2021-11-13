انخفاض.. الأردن تسجل 1236 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم "السبت"، تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و18 حالة وفاة بالفيروس.

وقالت الصحة الاردنية إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصلت إلى 889671 إصابة بالفيروس، و11215 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه سيكون من الصعب عدم فرض قيود جديدة في الدول التي تشهد تصاعدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما يحدث في عدة دول في وسط وشرق أوروبا، ولو لفترة قصيرة.

وقال مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايك ريان، في مؤتمر صحفي من جنيف "صراحة، تشهد بعض الدول وضعاً معقدا..؛ لذا سيعد من الصعب عدم فرض قيود عليها، ولو لفترة قصيرة؛ لتقليل تفشي الوباء".

وأشار إلى أنه بالنسبة لدول أخرى لا تشهد وضعاً مزعجاً، سيعد من الضروري العودة لارتداء الكمامات وتفادي الأماكن المتكدسة والعمل من المنزل والحفاظ على إجراءات التباعد الإجتماعي.

وكشف المسؤول منظمة الصحة العالمية أن ما يلاحظ في أوروبا يعد نتاج رفع سريع لإجراءات الوقاية في ظل الوباء ومعدلات تطعيم غير كافية.

وشدد على ضرورة تقييم الحكومات القرارات التي تتخذها وفقا لوضع الوباء.