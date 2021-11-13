طقس خريفي معتدل بـ دمياط .. فيديو

محافظة دمياط

تشهد محافظة دمياط ،اليوم، استقرارا ملحوظا في حالة الطقس ،بعد أن شهدت المحافظة أمس تساقط لأمطار على بعض المدن.

فرغم التحذيرات باحتمالية سقوط أمطار إلا أن مدن وقري المحافظة شهدت طقسا معتدلا مشمسا نهارا دافئا على جميع المدن ، ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.

كانت قد تعرضت معظم مدن محافظة دمياط ،أمس ، لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة وجاءت تحذيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ، موجهة بالالتزام التام بالخطة الموضوعة مسبقًا للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة وأية تداعيات قد تحدث نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.