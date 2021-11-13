محافظ القاهرة خلال لقائه أعضاء بالنواب: هدفنا خدمة المواطنين

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمرة بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ القاهرة يستمع لطلبات النواب

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم.

كما قدم نواب المنطقة الجنوبية عدة مقترحات لتطوير مناطقهم ووجه محافظ القاهرة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

لقاء محافظ القاهرة مع أعضاء النواب

لقاء محافظ القاهرة مع أعضاء النواب