وزير التعليم العالي يعلن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس.. اليوم

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، 14 نوفمبر 2021؛ للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا.



وأكد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، أنه من المقرر أن تعقد فعاليات المؤتمر، في قاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث في شارع التحرير بالدقي.



وشدد المركز الاعلامى لوزارة التعليم العالي، على ضرورة ارتداء ماسك الوجه (الكمامة) والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال وقت المؤتمر.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، سبق أن كشف منذ أسابيع، عن تطورات لقاحات كورونا المصرية، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية أجازت واحدًا منها لبدء التجارب الإكلينيكية.

وأضاف عبدالغفار، أنه من المقرر أن يتم البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري، وهو اللقاح الذي يعمل عليه المعهد القومي للبحوث.



وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نتائج تلك اللقاحات ستظهر؛ بعد مرور أشهر من بدء التجارب الإكلينيكية على المرضى، ومن ثم يتم البدء في الصناعة المصرية.