الأطباء تفقد 12 عضوا في أسبوعين| كورونا يحصد أرواح أصحاب البالطو الأبيض

فقدت نقابة الأطباء خلال الـ 13 يوما الماضية، عددا من أعضائها متأثرين بالإصابة بـ فيروس كورونا «المستجد»، لتواجدهم بالخطوط الأمامية لمحاربة الوباء.

ونعت نقابة الأطباء، أعضاءها بداية من الدكتور أسامة يحيى أحمد سالم، أخصائي ورئيس قسم الكلى بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية، الذي توفى بمستشفى صدر المنصورة إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، #الشهيد الـ(621).

كما نعت نقابة الأطباء، الدكتور محمد العناني أبو هاشم، أخصائي الباطنة بمستشفى المحلة العام سابقا، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وقدمت خالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، #الشهيد الـ(622).

ونعت الأطباء، الدكتورة عبير عبد الحميد محمود الشرنوبي استشاري الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى المجمع الطبي بطنطا ومديرة مكافحة العدوى بالمستشفى، التي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها الكريمة، سائلة الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، #الشهيد الـ(623).

كما نعت نقابة الأطباء الدكتور علي بهجت محمد عبد المنعم لاشين رئيس أقسام الجراحة العامة الأسبق بطب عين شمس، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وتقدمت بخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، #الشهيد الـ(625).

ونعت الأطباء الدكتور عبد الله محمد عبد الكريم محمد حبيشي استشاري باطنة في مستشفى الرحمانية بالبحيرة، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، #الشهيد الـ(626)، والدكتور أحمد صديق علم الدين استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى التأمين الصحي بالسويس، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، #الشهيد الـ(630).

ونعت الأطباء الشهيد الدكتور محمود عبد الله محمد العزوني أستاذ متفرغ الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية كلية الطب- جامعة بنها، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، #الشهيد الـ(631)، والدكتور حسن محمد عبد الحميد يوسف وهدان استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى المنصورة الدولي، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، #الشهيد الـ (632).

كما نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد سعيد عكاشة رائد وأستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الإسكندرية ورئيس قسم التخدير وقسم الطب الحرج الأسبق، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، #الشهيد الـ(633).

ونعت الأطباء الدكتور ياسر محمود أحمد النجار استشاري الجراحة بمستشفى قطور المركزي، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، #الشهيد الـ (634)، والدكتور محمد أحمد يونس استشاري الحميات بأدفو أسوان، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، #الشهيد الـ(635)، والدكتور محمود حسنين محمود سقاري استشاري الطب النفسي بأسوان، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، #الشهيد الـ(636).

الموجة الخامسة من كورونا

وعلى الصعيد المحلي حذر البعض من أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات خلال ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وأنه من الصعب القضاء على الجائحة وسط ظهور العديد من المتغيرات التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع عدد من أطباء الأوبئة وصول الموجة الخامسة إلى مصر وفقا للإحصائيات ومعدلات انتشار الفيروس أول مارس 2022 المقبل، مؤكدين أن الشهور المقبلة قد تشهد «متغيرات جديدة على فيروس كورونا على غرار "دلتا بلس"».

وقالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة، إنه يتم تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا يوميا، وذلك نتيجة عدم التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتة: «الجميع يذهب إلى عمله ويؤدي بجميع الأنشطة المختلفة، دون الالتزام بأي من الإجراءات الاحترازية».

وأضافت «أنور»، خلال تصريحات لـ«صدى البلد»، «كان متوقعا أن تنخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذا الشهر، ولكنها في زيادة يومية مستمرة»، كاشفة أن تلك الزيادة «لم تكن مزعجة رغم ارتفاعها».

وأشارت إلى أنه يوجد مخالطة ملحوظة بين أعراض الأنفلونزا وبين أعراض كورونا خلال هذه الفترة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يصابون بالبرد وسيلان الأنف والسخونة، ومن هنا تتشابه كورونا مع الانفلونزا.

وشددت: «يجب على كل شخص يشعر بتلك الأعراض الذهاب إلى الطبيب على الفور، لكي يتم تشخيصه ووصف العلاج السليم لحالته»، موضحة: «العديد من الحالات تدخل في مضاعفات شديدة إلى أن تسوء الحالة ومن ثم تتوفى».

وأكدت أن الدولة قامت بما عليها من مجهودات، ووفرت جميع التطعيمات التي تناسب وجميع الأعمار، وسهلت من إجراءات التطعيم، مشددة: «منستهترش بدور الأنفلونزا، ويجب أن نسعى للحصول على التطعيم».

مؤشر تعافى مريض كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 342097 من ضمنهم 286348 حالة تم شفاؤها، و19366 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105».

الوقاية من موجة كورونا الخامسة

وهناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من موجة كورونا الخامسة، وتتمثل في:

1- استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة في حالة وجود عدوى أو الشك وارتداء في كل مكان به تجمعات مثل حمام السباحة أو قاعات الحفلات.

2- تغطية فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو الكحة.

3- تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

4- لا للمصافحات أو العناق كما أن القبلات يمكن أن تنقل كل سلالات كورونا.

5- عدم التوتر والثقة بالنفس فـ غياب الثقة بالنفس يسبب التوتر الذي يقلل المناعة.

6- التغذية الجيدة مفتاح تقوية المناعة.

7- عدم العطش يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية.

8- تهوية الغرف والصالات بفتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً ،تجنّب الأماكن المكتظة.

9- النوم مبكرا 8 ساعات وعدم السهر فالنوم يقوي المناعة جدا.

10- الحصول على حصة يومية من أشعة الشمس قبل الظهر أو قبل الغروب.

11- ممارسة الرياضة توفر المزيد من الأكسيجين و التغذية للمخ وتحمى من الامراض

البعد عن التدخين.

12- الأفضل تنظيم أي تجمعات في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية وقلل من عدد الحضور، والفترة الزمنية للتواجد.

13- تطهر الأشياء والأسطح جيدا خاصة التي يتم لمسها بشكل متكرر.

14- التزام مرضى الربو الشعبي بتناول العلاج خاصة البخاخات الموسعة الشعب الهوائية.