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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية : منع دخول موظفي الدولة غير المطعمين بلقاح كورونا .. غدا

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول موظفى الدولة الغير حاصلين على لقاح فيروس كورونا ،تبدأ وزارة التنمية المحلية ،بتنفيذ القرار و منع دخول الموظفي الغير مطعمين بدءا من غدا الاثنين . 

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أنه سيتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاخيرة الخاصة بمنع دخول الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية في 15 نوفمبر الجاري والمواطنين بداية من اول ديسمبر المقبل، بكل دقة داخل الوزارة ،مشيرا الى ان جميع العاملين في الوزارة تلقوا اللقاح .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، انه ما  إذا  كان هناك احد من الموظفين لم يتلقى اللقاح فعليه ان يقدم تحليل ال " pcr" كل 5 ايام او ان يحصل على اللقاح.

وتابع:أن الوزارة انتهت من تطعيم جميع العاملين بالديوان العام والأجهزة التابعة لها ، بلقاح فيروس كورونا الجرعتين الاولي والثاني وذلك  بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى ان المحافظات قامت  بالتوازي بتطعيم العاملين بالمحليات  بلقاح فيروس كورونا بالاتفاق مع مديريات وزارة الصحة بكل محافظة.

وأكد قاسم ان القرار في مصلحة المواطنين ومصالحهم لمنع انتشار فيروس كورونا وزيادة الإصابات.

وكان قد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، انه سيتم منع دخول اي موظف لم يتلقى لقاح فيروس كورونا من دخول الى المصالح الحكومية في 15 نوفمبر الجاري الصادرة  والمواطنين بداية من أول ديسمبر المقبل.

التنمية المحلية موظفي الدولة لقاح كورونا مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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