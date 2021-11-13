عكس الشائع .. دراسة: الرجال يعانون من لوعة الفراق

من المعروف أن الفراق العاطفي يؤثر على النساء بشكل كبير جدا والرجال يتصفون بالصلابة والقوة واللامبالاة أحيانا أخرى .. ولكن دراسة حديثة فجرت مفاجأة غير متوقعة عن تأثير الفراق العاطفي على الرجال.

كشفت دراسة حديثة بـ جامعة لانكستر أن الرجال يشعرون بـ ألم الفراق العاطفي بشكل أكبر بكثير من توقعاتنا.

وذكر موقع “ independent ” قالت شارلوت إنتويستل ، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن علماء النفس قاموا بتحليل أكثر من 184000 شخص مجهول ينشرون على المنتديات حول مشاكل علاقتهم، ولقد سعوا لمعرفة أي من الجنسين يشعر بالحزن أكثر بعد الانفصال بالإضافة إلى الأسباب الأساسية لقضايا العلاقة.



وكانت أهم المشكلات هى صعوبة الاتصال فما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص عبروا عن صعوبة مناقشة المشاكل مع الآخرين المهمين، وأشار واحد من كل ثمانية أشخاص إلى "مشكلات الثقة".

وجد علماء النفس أن الرجال تحدثوا عن مشاعر الحزن أكثر من النساء ويبدو أن النساء رغبن في مناقشة سبب انتهاء علاقتهن.

قال الدكتور رايان بويد ، عالم النفس في الدراسة: من المرجح أن تحدد النساء مشاكل العلاقة ويفكرن في العلاج ويطلبن العلاج أكثر من الرجال أما الرجال فيضطروا لعدم التعبير عن مشاعرهم بسبب ألم الفراق العاطفي ولا يطلبون المساعدة فى المشكلات العاطفية بسبب التنمر والوصمات الاجتماعية التقليدية ضد الرجال .

ذكر الباحثون أن الدراسة أخذت صورة دقيقة لمشاكل العلاقات التي يواجهها الناس ، وهو أمر حيوي لزيادة فهم القضايا الاجتماعية والنفسية ومن ثم التمكن على التعامل معها بشكل صحيح وعلاجها وفى مقدمتها الفراق العاطفي.