أولياء أمور: مناهج رابعة ابتدائى صعبة.. وطلاب: مش عارفين نذاكر..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " تقريرا يرصد أراء أولياء الأمور والطلاب في مناهج الصف الرابع الابتدائي .

وقال ولي أمر في التقرير:" المنهج صعب جدا والأطفال دي كانوا قاعدين سنتين في البيت، وفجأة بياخدوا منهج بتاع ثانوية عامة".

ومن جانبها قالت ولية أمر :" إبني نفسيته تعبانة ويبكي بسبب صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي ونحن مع التطوير ولكن المناهج ثقيلة على الطالب ".

وقال طالب:" انا في سنة رابعة ابتدائي، والمناهج وحشة وصعبة وأبكي كل يوم ومش عارف اذاكر ".

وأضاف طالب آخر :" المنهج صعب وعليا 13 مادة ومش عارف أعمل ايه وفي حاجات كتير في العلوم والرياضيات مش بنفهم فيها حاجة ".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، أن أسر طلاب الصف الرابع الابتدائي يشتكون من صعوبة المناهج، مضيفا: "مفيش حد ضد تطوير التعليم في مصر لكن هناك جزئيات في المناهج تحتاج إلى عقليات أكبر منهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " لازم نعرف هل الطلبة فاهمين محتوى المواد في الصف الرابع الابتدائي ولا لأ؟!!"، مضيفا: "في مدرسين مش عارفين يشرحوا المنهج ده".

