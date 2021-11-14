لمنافسة سامسونج وآبل وشاومي.. ريلمي تعلن دخولها عالم الهواتف الرائدة

أعلنت شركة ريلمى الصينية رسميا دخولها عالم الهواتف الذكية المتطورة من فئة الهواتف الرائدة، حيث ستنتقل الشركة من مرحلة الاقتصار على الهواتف ذات الميزانية المحدودة أو الهواتف المتوسطة إلى المنافسة بهواتف عالية الإمكانات مع شركات كبرى.

وبحسب موقع Gizmochina فإن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريلمي ، Sky Li سكاى لي، كشف عن خطته للتغلب على الصعاب التى تواجه الشركة في تصنيع الهواتف المتطورة، وذلك من خلال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع تويتر.



وستدخل ريلمي خطا جديدا من المواجهة مع عمالقة الصناعة مثل سامسونج و آبل وشاومى الذين يسيطرون على قطاع الهواتف الرائدة التى تتعدى أسعارها 800 دولار أمريكى.

وبخلاف إعلانها إلا أن ريلمى لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول متى يمكن للعملاء رؤية الهواتف الذكية الرائدة فائقة الجودة وكذلك الميزات التي يمكن توقعها منه.



ومؤخرا أعلنت ريلمى عن هاتف رائد GT Neo 2 الذى يعتر أول هاتف رائد تقدمه الشركة على الإطلاق، والذى تسعى من خلاله أن إطلاق سلسلة قادمة بمواصفات وإمكانات كبيرة .



ويقدم هاتف ريلمي Realme GT Neo2، كاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية داخل نوتش أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف بدقة 16 ميجابكسل.



ويحتوى هاتف ريلمي Realme GT Neo2، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، وتدعى الشركة أن التقنية تشحن الجهاز من 0 إلى 100٪ في غصون 36 دقيقة.

ويتم يعمل هاتف ريلمي GT Neo2، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.