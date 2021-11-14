عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنافسة سامسونج وآبل وشاومي.. ريلمي تعلن دخولها عالم الهواتف الرائدة

رسميا ريلمى تعلن
رسميا ريلمى تعلن دخولها عالم الهواتف الرائدة لمنافسة سامسونج

أعلنت شركة ريلمى الصينية رسميا دخولها عالم الهواتف الذكية المتطورة من فئة الهواتف الرائدة، حيث ستنتقل الشركة من مرحلة الاقتصار على الهواتف ذات الميزانية المحدودة أو الهواتف المتوسطة إلى المنافسة بهواتف عالية الإمكانات مع شركات كبرى.

 

وبحسب  موقع Gizmochina فإن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريلمي ، Sky Li سكاى لي، كشف عن خطته للتغلب على الصعاب التى تواجه الشركة في تصنيع الهواتف المتطورة، وذلك من خلال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع تويتر. 

Realme Q3t.. ريلمي تطلق هاتف مميز بمعدل تحديث 144 هرتز

ريلمي تطلق النسخة العالمية من هاتف Realme GT Neo2.. سعر ومواصفات


وستدخل ريلمي خطا جديدا من المواجهة مع  عمالقة الصناعة مثل سامسونج و آبل وشاومى الذين يسيطرون على قطاع الهواتف الرائدة التى تتعدى أسعارها 800 دولار أمريكى.

 

وبخلاف إعلانها إلا أن ريلمى لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول متى يمكن للعملاء رؤية الهواتف الذكية الرائدة  فائقة الجودة وكذلك الميزات التي يمكن توقعها منه. 


ومؤخرا أعلنت ريلمى عن هاتف رائد GT Neo 2 الذى يعتر أول هاتف رائد تقدمه الشركة على الإطلاق، والذى تسعى من خلاله أن إطلاق  سلسلة قادمة  بمواصفات وإمكانات كبيرة . 


ويقدم هاتف ريلمي Realme GT Neo2، كاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية داخل نوتش أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف بدقة 16 ميجابكسل.


ويحتوى هاتف ريلمي Realme GT Neo2، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، وتدعى الشركة أن التقنية تشحن الجهاز من 0 إلى 100٪ في غصون 36 دقيقة.

 

ويتم يعمل هاتف ريلمي GT Neo2، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

 

شركة ريلمي هواتف ذكية هواتف رائدة هواتف ذكية متطورة هواتف ريلمي

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة

بعد تغيبه عن لقاء أنجولا.. وائل جمعة يعلن عبر "صدى البلد" سلبية مسحة كورونا

كارتيرون يجتمع برئيس الزمالك اليوم لحسم ملفات فريق الكرة

سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا

مبروك عطية: زكريا بطرس حقق جزء من غرضه وهو إثارة الفتن في المجتمع

وفقا للقانون.. الإعدام عقوبة عصابة التجمع الخامس في جريمة البلطجة والقتل العمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

بسبب سوء الأحوال الجوية.. استمرار إغلاق 3 طرق في البحر الأحمر والصعيد

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

ألقوا جثته أمام منزله.. تفاصيل مقتل تامر الحداد

نحفظ محبتنا واحترامنا لإخوتنا المسلمين.. الكنيسة الأرثوذكسية ترد على زكريا بطرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب يصنع المعجزات.. هكذا ضحت أميرة يابانية بالأُبَّهة والقصور من أجل حبيبها

بعد تأدية الصلاة.. شاهد.. لص يسرق صندوق التبرعات ويهرب به|فيديو

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

النملية.. دولاب وثلاجة فى وقت واحد وتحولت لقطعة ديكور عصرية|نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ