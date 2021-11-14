الهستيرية والاستعراضية.. أستاذ طب نفسي توضح أنواع الشخصيات.. فيديو

مراحل ما بعد الإنفصال

قالت صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن هناك أنواعا من الشخصيات؛ فهناك الشخصية الهستيرية والاستعراضية.



وأضافت حمودة خلال لقائها ببرنامج ٨ الصبح المذاع على قناة "dmc"، أن كثير من الأشخاص يبحثون عن الشهرة لأنها ترتبط بجمع الأموال من خلال الكثير من المتابعين عبر الصفحات الشخصية فى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن أحد مراحل ما بعد الانفصال هى مرحلة الغضب التى يمر بها الأشخاص ويعبرون عنها عبر صفحاتهم الشخصية على الفيسبوك من خلال تجريح الطرف الآخر.



ومن المعروف أن الفراق العاطفي يؤثر على النساء بشكل كبير جدا والرجال يتصفون بالصلابة والقوة واللامبالاة أحيانا أخرى.. ولكن دراسة حديثة فجرت مفاجأة غير متوقعة عن تأثير الفراق العاطفي على الرجال.

وكشفت دراسة حديثة بـ جامعة لانكستر، أن الرجال يشعرون بـ ألم الفراق العاطفي بشكل أكبر بكثير من توقعاتنا.

وذكر موقع “independent” أن شارلوت إنتويستل المؤلف الرئيسي للدراسة، قالت أن علماء النفس قاموا بتحليل أكثر من 184000 شخص مجهول ينشرون على المنتديات حول مشاكل علاقتهم، ولقد سعوا لمعرفة أي من الجنسين يشعر بالحزن أكثر بعد الانفصال بالإضافة إلى الأسباب الأساسية لقضايا العلاقة.



وكانت أهم المشكلات هى صعوبة الاتصال فما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص عبروا عن صعوبة مناقشة المشاكل مع الآخرين المهمين، وأشار واحد من كل ثمانية أشخاص إلى "مشكلات الثقة".

ووجد علماء النفس أن الرجال تحدثوا عن مشاعر الحزن أكثر من النساء ويبدو أن النساء رغبن في مناقشة سبب انتهاء علاقتهن.