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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

رفع 232 حالة إشغال طريق وتحرير 46 محضرا في البحيرة

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

محافظ البحيرة : إزالة 2311 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

في نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى:

- 70 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك وفروشات بأبو حمص

- 97 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بالشوارع ومن أمام المستشفى العام بشبراخيت

- 50 حالة إشغال طريق مخالفة عبارة عن موازين وشمسيات وكراسي وإعلانات بدون ترخيص في الدلنجات

- 15 حالة إشغال طريق مخالفة برشيد

-  تحرير 46 محضرا عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكوم حمادة.

البحيرة حملات رفع الاشغالات محافظ البحيرة محافظة البحيرة لتيسير الحركة المرورية الحركة المرورية

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