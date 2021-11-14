محافظ بورسعيد يتابع أعمال اللجنة العليا للمخابز

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للمخابز بمحافظة بورسعيد ، وذلك لمتابعة سير العمل بمخابز بورسعيد ، والتأكد من توافر احتياجات المواطنين من الخبز فى جميع الأحياء .

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، ومديري المديريات ورؤساء أحياء الزهور والضواحي وشرق .

واستعرض محافظ بورسعيد مع أعضاء اللجنة أعداد المخابز الأفرنجي والبلدي بكل أحياء المحافظة ، وكذلك الموقف الحالي للمخابز التى تعمل والتى لا تعمل.

ووجه محافظ بورسعيد بحصر أعداد المخابز على مستوى المحافظة و التأكد من توافر العدد الكافي من المخابز بكل حي بما يكفى احتياجات المواطنين من الخبز ، مشددا على الاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بالمخابز .