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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال اللجنة العليا للمخابز

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للمخابز بمحافظة بورسعيد ، وذلك لمتابعة سير العمل بمخابز بورسعيد ، والتأكد من توافر  احتياجات المواطنين من الخبز فى جميع الأحياء .

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، ومديري المديريات ورؤساء أحياء الزهور والضواحي وشرق .

استمرار أعمال تطوير الطريق المؤدى لبحر البقر من محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد  مع أعضاء اللجنة أعداد المخابز الأفرنجي والبلدي بكل أحياء المحافظة ، وكذلك الموقف الحالي للمخابز التى تعمل والتى لا تعمل.

 ووجه محافظ بورسعيد بحصر أعداد المخابز على مستوى المحافظة و التأكد من توافر العدد الكافي من المخابز بكل حي بما يكفى احتياجات المواطنين من الخبز ، مشددا على الاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بالمخابز .

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