تحرير 283 محضر مرافق وضبط 3663 مخالفة متنوعة خلال شهر بسوهاج

قامت شرطة المرافق بالتعاون مع الوحدات المحلية بتحرير 283 محضر مخالفات مرافق خلال شهر، وضبط عدد 3663 من المضبوطات المتنوعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وإزالة أية تعديات على حرم الطريق.

وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع الإشغالات، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ علي الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع.

ومن جانبه أوضح العميد شادي عبد اللطيف رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج أن المحاضر تنوعت بين 188 محضر إشغال الطريق العام.

و47 محضر عدم حمل شهادة صحية، و48 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و 214 إزالة فرش فاكهة وتندات مخالفة، بالإضافة إلى عدد من المضبوطات المتنوعة.

IMG-20211114-WA0055

IMG-20211114-WA0053