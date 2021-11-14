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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج توعي طالباتها بطرق الدفاع عن النفس باستخدام "الويندو"

صدى البلد

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وإتحاد طلاب الجامعة، دورة تدريبية عن رياضة "الويندو"، والتي استهدفت الطالبات بجميع الكليات، وأقيمت بمقر المبنى الخارجي لرعاية شباب المركزية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الهدف من تلك الدورات التدريبية هي تعليم الفتيات كيفية الدفاع عن النفس والتصدي لمحاولات التحرش، أو بعض الممارسات المسيئة التي تهدد سلامتهن.

وأوضح "عبد الخالق"، أن الجامعة تحرص بشكل دائم على تنظيم الندوات والحملات التوعوية لمناهضة كافة أساليب العنف والتحرش التي تتعرض لها الفتيات فى حياتهن اليومية، وذلك من خلال طرح القضايا الشائكة المنتشرة فى المجتمع، وأهمها التحرش.

وأشار إلى أهمية تعزيز السلوك الإيجابي للفتيات من خلال التوعية والرقابة الأسرية، بالإضافة إلى تدريب الطالبات على "الويندو"، والمتمثل فى مجموعة من التدريبات وردود الأفعال التي تستخدم للدفاع عن النفس ضد المتحرش.

وأوضحت الدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، أن التدريب إستمر لمدة يومين بمشاركة ٢٠ طالبة من مختلف الكليات بالجامعة، وقد قامت بالتدريب أسماء مصطفى مدربة "الويندو" المتخصصة في هذا المجال.

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وأضافت أن الدورة ساهمت فى نشر ثقافة تجنب الخجل في حالة تعرض الفتاة للتحرش، وتوعيتها بضرورة الإبلاغ الفوري عن الواقعة داخل مقر الوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد عقوبة للمعتدى.

جدير بالذكر أن مصطلح رياضة «ويندو»، المكون من شقين wen اختصار woman وdo من كلمة طريق باليابانى، ليعنى «طريق المرأة»، والمتمثل فى مجموعة من ردود الأفعال يمكن أن تسهم فى دفاع المرأة عن نفسها حال التعرض للمضايقة أو التحرش، ويعتمد على استخدام لغة الجسد والكلام اللفظى من جهة.

واللجوء إلى طرق الدفاع البدنية التى يسهل تنفيذها فى الحياة اليومية، حال التعرض لأى مخاطر أو تهديدات، وتنقسم الويندو إلى مرحلتين، الأولى نفسية والثانية تعنى بالتكنيكات البدنية، وتهدف إلى زيادة الثقة فى النفس، ورفع معدلات الإدراك ومستويات التركيز.

سوهاج مناهضة العنف طلابها الويندو

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