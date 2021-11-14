جامعة حلوان: نمتلك تخصصات فريدة تواكب سوق العمل

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، بدء الالتحاق بالبرامج الخاصة بقسم الجرافيك للعام الجامعي 2021 - 2022 تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة

و قد صرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان الجامعة حول برامج الجامعة و خاصة كليات الفنون ان الجامعة تمتلك مجموعة من البرامج الجديدة والمتميزة ذات تخصصات فريدة مواكبة لسوق العمل و تطورات التحول الرقمى .

وأشار الى أن الدراسة بهذه البرامج تتم على يد أساتذة وخبراء أكاديميين مايتيح خدمة تعليمية متميزة تؤهل الطلاب بجدارة للعمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

جدير بالذكر انه في إطار تنظيم فاعليات المؤتمر العلمى الثامن الدولي بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان فى مؤتمرها العلمى الثامن الدولى (الهجين) وبمشاركة كليات الفنون الجميلة (قطاع الفنون) وفى إطار فعاليات المؤتمر وأنشطة الأكاديمية، أعلنت كلية الفنون الجميلة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، عن مسابقة فى الرسوم المتحركة لتصميم شخصية كرتونية محورية تمثل الشخصية المصرية الأصيلة ويفضل فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والأبتكار وتبسيط العلوم لصالح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتكون الشروط العامة لتصميم شخصية الكرتونية للأكاديمية تمثل هوية المصرية الأصيلة مع إقتراح أسم لها، تمثل تبسيط العلوم والإبتكار والإبداع والتكنولوجيا والبحث العلمى، ترجع ملكيتها الفكرية للإكاديمية وحدها، تقدم الشخصية فى هيئة ثابتة على كارت شخصية متضمنة أربع أوضاع للشخصية وفى هيئة متحركة (أنيميشن) لمدة ثلاث ثوانى (GlF)، تقدم الشخصية بطريقة ثلاثية الأبعاد ( 3D)، كذلك يشترط ألا تكون قد قدمت أو إستخدمت من قبل فى أى عمل وتم عرضه بأى طريقة أو وسيلة أو شارك بها فى مسابقات سابقة.