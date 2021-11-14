صفقة بمليون و٢٠٠ ألف جنيه.. الداخلية تضبط ٦٠ طربة حشيش بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية.. نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وضُبط بحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام " - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫200٫000 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.