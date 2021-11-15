تعرف على أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين 15-11-2021

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.





وسجل أعلى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 926 جنيها



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأثنين نحو 849 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 810 جنيها.





بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 694 جنيها.





بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأثنين نحو 540 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأثنين نحو 463 جنيها.



ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6480 جنيها.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 925.714 الف جنيه.



وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1866 دولار

للأوقية





أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

