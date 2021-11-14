خبير تربوي يطالب التعليم بوضع خطة جديدة لتوزيع وتدريس مناهج 4 ابتدائي

بعد تكرار الشكوى من صعوبتها ..

وجه الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، رسالة عاجلة بشأن شكاوى مناهج الصف الرابع الابتدائي .

قال الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مطلوب من وزارة التربية والتعليم بشكل عاجل خطة جديدة لتوزيع وتدريس المنهج المطور بالصف الرابع الابتدائي .

وأضاف الخبير التربوي الدكتور رضا مسعد: أن المنهج مطور للتنفيذ من خلال يوم دراسي كامل، وهو الأمر غير المتوفر في مصر خلال العام الدراسي الحالي، بسبب تطبيق نظام الفترات المتعددة في اليوم الواحد والذي أدى إلى قصر اليوم الدراسي وقلة عدد الحصص وقصر وقت الحصة.

وكانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك العديد من الشكاوى والاستغاثات من أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، الذين يصرخون من صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي على حد قولهم .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد رد وزارة التربية والتعليم على شكاوى صعوبة مناهج 4 ابتدائي .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ما حدث في الصف الرابع الابتدائي من تطوير هو أفضل ما صنعته الدولة المصرية في التعليم منذ عقود طويلة وسأظل أدافع عن هذا بكل الأساليب العلمية.

وقال وزير التربية والتعليم ما حدث في الصف الرابع الابتدائي من تطوير “مش شغل هواه ده شغل محترفين” له فلسفة وإطار عام للمناهج اشترك فيه مؤسسات كبرى ومتخصصين من مصر و الخارج.

وأضاف وزير التربية والتعليم : تلاميذ 4 ابتدائي هم تلاميذ تربوا على نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال وبالتالي أساليب المناهج ليست جديدة بالنسبة لهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم : 4 ابتدائي طول عمرها سنة ليست سهلة على الأطفال حتى في وقت نظام التعليم القديم ، لانها اول سنة يدرس فيها الطفل مواد العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية وبالتالي هي “سنة نقلة في التعليم”

وشدد وزير التربية والتعليم : الناس في كل الدول المتقدمة تطالب المسئولين بالافضل وليس الأسوأ وتطلب الأكثر وليس الأقل .

وقال وزير التربية والتعليم : لا داعي للاستغاثات والصوت العالي ، فلا يصح ان يقيم مناهج 4 ابتدائي أشخاص غير متخصصين فهذا الموضوع علمي.

واضاف : لن نمتحن تلاميذ 4 ابتدائي في دروس لم يدرسونها ، سواء كان السبب ان العام الدراسي قصير على المنهج او لظروف كورونا او لاي سبب اخر

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : رابعة ابتدائي اول سنة يكون فيها امتحانات ، لأن الوزارة لا تعقد امتحانات للتلاميذ من الأول حتى الثالث الابتدائي ، وبالتالي يبدأ التلاميذ في خوض الامتحانات لأول مرة في حياتهم في رابعة ابتدائي ، والامتحانات هي مشكلتنا في مصر حيث يصاب الجميع بالتوتر من كلمة امتحانات

تطبيق نوعين من التقييم على تلاميذ 4 ابتدائي

وأكد وزير التربية والتعليم ان رابعة ابتدائي سيطبق عليهم نوعين من التقييم ، تقييم على ما يؤديه الطالب في الكتاب والعمل اليومي الذي يتابعه المدرس في الفصل بالاضافة لامتحان قصير مدته لا تزيد عن 20 دقيقة

وقال : لابد ان نتخلص من الرعب والهلع المصحوب لكلمة امتحان ، فلا يصح ان نطبق الفلسفة القديمة على النظام الجديد ، فنحن لم نطالب الطفل بحفظ اي شئ “فماحدش يسمع للاطفال وماحدش يسأل الطفل جبت كام لكن اسأله الطفل اتعلمت ايه ؟”

وأضاف : الهلع سببه ان اولياء الامور متخيلين ان اطفالهم مطلوب منهم يحفظوا الكتب “من الجلدة للجلدة مع ان مفيش حاجة من دي خالص" ، فهدفنا الفهم فقط وسيتأكد الجميع من ذلك وقت الامتحانات “احنا مش بنتعلم عشان الدرجات والمجموع ”.