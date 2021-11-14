تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

كشف الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لكلية اللغة العربية والذي يأتي تحت عنوان (التراث والحداثة في اللغة والتاريخ: مثاقفة واختلاف).

وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، إن المؤتمر الدولي الأول للكلية، سينطلق يومي 25 – 26 شعبان 1443هـ / 28 – 29 مارس 2022م، برعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم.

وأعلن عميد كلية اللغة العربية، عن رؤية وأهداف مؤتمر كلية اللغة العربية الدولي الأول، وهي كالآتي:

يسود اعتقادٌ في بعض الأوساط العلمية والثقافية أن الأزهر الشريف يتمحور دورُه حول التراث؛ حفظًا ودراسة، وأن علماءه على مختلف تخصصاتهم بعيدون عن الحداثة ومناهجها، بل إن منهم من يبالغ حين يؤكِّد وجود خصومة بين الأزهر والحداثة، وهذا تصوُّرٌ أبعدُ ما يكون عن الواقع والحقيقة؛ لأن الباحثين الأزهريين يُعْنَوْن بالاطلاع على مستجدات الحداثة في كل التخصصات، ومن أهمها تخصصات اللغة العربية: «اللغويات- البلاغة – الأدب- النقد- أصول اللغة - الصوتيات»، وكذلك تخصصات التاريخ، ويشهد بذلك ما تحتشد به مكتبات كليات جامعة الأزهر من رسائل التخصص (الماجستير) والعالِمية (الدكتوراه)، وبحوث الترقيات، ومع ذلك لم يُغيِّر هذا كلُّه من الفكرة المتجذِّرة في أعماق هؤلاء الذين يُصرُّون على أن الأزهر بعيد عن الدراسات الحداثية، وأنه إن اقترب منها فإنه اقترابٌ أساسُه الحذر والريبة.

ودفعًا لهذا الاعتقاد الواهم آثرت كلية اللغة العربية بالقاهرة أن تضطلع بدورها في إبراز حقيقة علاقة الباحثين الأزهريين بالحداثة ومناهجها؛ من خلال عقد مؤتمر علمي دولي تُطْرَح فيه قضايا الحداثة المتصلة باللغة والتاريخ، ويُبْحَثُ في علاقتها بالتراث؛ مثاقفةً واختلافًا؛ بغرض البحث في مساحات الاتفاق بين التراث والحداثة، وتأكيدها، والتحاور حول المختلف فيه؛ لننتهي إمَّا إلى الاقتناع به أو ببعضه فنأخذه ونعمل به، وإمَّا إلى عدم الاقتناع فنُنحِّيه ونبتعد عنه مع توضيح أسباب ذلك ومبرراته.

وقد جاء عنوان المؤتمر مُعبِّرًا عن هذه الرؤية وتلك الأهداف، كما تعدَّدت محاورُه لتستوعب معظم القضايا المطروحة حول الحداثة فيما يتصل باللغة وكتابة التاريخ.

وأكمل عميد كلية اللغة العربية، حديثا كاشفا عن محاور المؤتمر الدولي الأول للكلية، وهي كالآتي:

المحور الأول: التراث والحداثة في الدراسات البلاغية

الاستواء البلاغي: أنماطه ومحتوياته؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

البلاغة الحجاجية؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

التداولية؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

تحليل الخطاب؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

الأسلوبية؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

المحور الثاني: التراث والحداثة في الدراسات الأدبية والنقدية

- السيميائية والأصول التراثية.

- النقد الثقافي والأصول التراثية.

- نظريات التلقِّي ونقد استجابة القارئ والتراث النقدي.

- التحليل النفسي للأدب؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

- نظرية المعنى (الظاهراتية) والتراث النقدي.

- نظرية الشعرية والأصول التراثية.

- نظريات السَّرْد والتراث الإبداعي والنقدي.

- النقد الأسطوري والأصول التراثية.

- النقد الإنشائي والتراث الأدبي والنقدي.

- النقد الأدبي وعلوم اللغة بين التراث والحداثة.

- النقد الأدبي والفلسفة بين التراث والحداثة.

- الإبداع الشعري بين التراث والحداثة.

- الإيقاع الشعري بين التراث والحداثة.

- تحوُّلات النوع الأدبي بين التراث والحداثة.

المحور الثالث: التراث والحداثة في الدراسات اللغوية

نحو النَّص؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

نحو الجملة؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

العِلَل النحوية؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

النحو التوليدي؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

النحو التحويلي؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

المحور الرابع: التراث والحداثة في الدراسات اللسانية

لسانيات النص؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

السيميائية؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

التحليل الدلالي ونظرياته؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

علم اللغة التطبيقي؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

علم اللغة الاجتماعي؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

صوتيات العربية؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

علم المصطلح؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

المحور الخامس: التراث والحداثة في الدراسات التاريخية

تطور كتابة التاريخ عبر العصور؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

أخلاقيات البحث في التاريخ؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

أدوات كتابة التاريخ؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

الاستشراق وكتابة التاريخ؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

نظريات النقد التاريخي؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

مناهج البحث في التاريخ؛ الأصول التراثية والدراسات الحداثية.

وأوضح عميد كلية اللغة العربية، شروط المشاركة وتقديم البحوث، وهي:

أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية.

أن يكون البحث جديدًا تُراعَى فيه الأصول والقواعد المقررة في كتابة البحوث العلمية.

ألا يكون قد سبق نَشْرُ البحث، وألا يكون مستخلَصًا من رسالة علمية مُناقَشة.

أن يكون البحث وثيقَ الصِّلة بعنوان المؤتمر وأحد محاوره.

تقديم ملخص للبحث فيما لا يُجاوِز ثلاثمائة كلمة، ويُرفق به ورقة البيانات الشخصية للباحث.

يتقدَّم الباحث - بعد إخطاره بقبول الملخص – ببحثه فيما لا يزيد على ثلاثين صفحة، وتُحسَبُ كل صفحة زائدة بخمسة وعشرين جنيهًا مصريًّا.

يُراعِي المتقدمون بأوراق عمل ألا تزيد ورقة العمل على عشر صفحات ولا تقل عن خمس صفحات، وتُحسَبُ كل صفحة زائدة بخمسة وعشرين جنيهًا مصريًّا.

تخضع البحوث المقدَّمة إلى المؤتمر للتحكيم العلمي من أعضاء اللجان العلمية الدائمة، والمحكمين في الجامعات المصرية والعربية، ويلتزم الباحث بتنفيذ التعديلات المطلوبة.

تُنشَر الملخصات والبحوث وأوراق العمل المقبولة في كتاب المؤتمر، وللجنة المؤتمر الحق في طبع ونشر الملخصات والبحوث وأوراق العمل ورقيًّا وإلكترونيًّا دون الرجوع إلى الباحث.

على الراغبين في حضور المؤتمر والحصول على شهادة بذلك التقدُّم بطلب المشاركة ودفع الرسوم المقررة قبل انعقاد المؤتمر بعشرة أيام.



ويعتبر آخر موعد لتلقِّي الملخصات: 5 يناير 2022م.، وآخر موعد لإشعار الباحثين بقبول الملخصات: 15 يناير 2022م، وآخر موعد لتلقِّي البحوث: 20 فبراير 2022م، وآخر موعد لإشعار الباحثين بقبول البحوث: 28 فبراير 2022م، وموعد إعلان البحوث المقبولة وجدول أعمال المؤتمر: 15 مارس 2022م.

