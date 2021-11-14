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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لنشر روح التسامح.. أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي الأنبا لوكاس بأسيوط

إمين البحوث الإسلامية
إمين "البحوث الإسلامية" يلتقي بالأنبا لوك

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بالأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة؛ وذلك على هامش جولته اليوم بمحافظة أسيوط عقب برنامج الزيارات التي أجراها بعد انتهاء المؤتمر العلمي لكلية اللغة العربية.
من جانبه رحب نيافة الأنبا بالأمين العام والوفد المرافق له من منطقة وعظ أسيوط، مؤكدًا على سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد على روح التسامح والتعاون بين أبناء الوطن الواحد والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمصر حاضرًا ومستقبًلا.
وأكد الأمين العام خلال الزيارة أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، حريص على تفعيل الحوار والتعاون مع الأخوة المسيحيين وما يحققه ذلك من آثار إيجابية في بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتفويت الفرصة على المتربصين به. 
وأوضح عيّاد أن بيت العائلة المصرية هذا النموذج المصري بجميع فروعه في المحافظات يمثل تجربة ناجحة تؤكد على التماسك والتلاحم والتلاقي من خلال القواسم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، كما أن جهود لجانه في هذا الشأن لها عظيم الأثر في التكاتف من أجل بناء وطننا الحبيب بدعم قيادة سياسية حكيمة تسعى دائمًا إلى تحقيق التنمية والحفاظ على الوطن ومقدراته.

البحوث الإسلامية التسامح محافظة أسيوط المسيحيين المسلمين والمسيحيين الأنبا لوكاس بيت العائلة المصرية

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