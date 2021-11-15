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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

إحالة 44 مدرسا للتحقيق في البحيرة

حملات مرورية علي
حملات مرورية علي المدارس

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة على المدارس  لمتابعة عملية الانضباط الإداري و أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس، ومراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. 

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إحالة ٤٤ مدرس للتحقيق في البحيرة

 

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بشن حملة مكثفة للمرور على المدارس لمتابعة المدارس للعام الدراسي. 

 

أسفرت الحملة عن المرور على ١٢ مدرسة بالإدارات التعليمية بكفر الدوار ( المركز - البندر ) ، لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري منها المدارس الآتية:-

- المرور علي  (مدرسة بنات كفر الدوار - مدرسة المهنية الإعدادية بنات - مدرسة الإيمان - مدرسة شدوان الابتدائية - مدرسة منشأة يونس - مدرسة العمرية الاعدادية المشتركة - مدرسة العكريشة الابتدائية - مدرسة المهاجرين الابتدائية - مدرسة كفر الدوار الابتدائية المشتركة - مدرسة المصنع المشتركة - مدرسة الهدى الابتدائية - مدرسة الحديثة الاعدادية ) حيث تبين من خلال المرور على  تلك المدارس وجود ٣٨ حالات غياب في ١٠ مدارس بدون سند قانوني، كما تبين وجود ٦ حالات ترك عمل في ٤ مدارس بدون سند قانوني، بالإضافة إلى وجود بعض الملاحظات ببعض المدارس تم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. 

 

البحيرة إحالة ٤٤ مدرس للتحقيق مدارس البحيرة محافظ البحيرة محافظة البحيرة حملات مرورية

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