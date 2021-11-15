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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات ليبيا..معركة الأسماء المحتملة..حفتر ينافس القذافي والدبيبة وباشاغا فى الصورة

صدى البلد

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا المقررة يوم 24 ديسمبر، بدأ الحديث حول أسماء المرشحين لرئاسة ليبيا ومستقبل الدول الليبية بعد سنوات من سيطرة أخبار الحرب والدمار كعناوين رئيسية عند الحديث عن ليبيا.

وكان سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل قد استلم بطاقته الانتخابية من مدينة سبها أمس، المركز الانتخابي الذي قدم ترشحه من خلاله حيث تعد سبها أحد المعاقل الهامة لأنصار النظام السابق علاوة على وجود اعداد كبيرة من قبيلة القذاذفة هناك.

بدورها، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، رسميا، قبول أوراق سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، بعد استكماله كافة الأوراق القانونية لذلك.

وقالت المفوضية في بيان صادر عنها: "تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة، كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها".

وبحسب مصادر لـ صدى البلد فإن المشير خليفة حفتر سيقدم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسة غدا الثلاثاء، وخاصة انه كان تخلى عن منصب القائد العام للقوات المسلحة بنهاية سبتمبر الماضي لصالح عبد الرزاق الناظوري، وذلك لتحقيق شرط التخلي عن المنصب قبل 3 أشهر من إحراء الانتخابات.

كذلك ترشح عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات.

ومن المحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

تسلم بطاقته الانتخابية..العربية : حفتر قد يعلن ترشحه لرئاسة ليبيا خلال ساعات

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