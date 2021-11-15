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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولته الميدانية ..

محافظ قنا يأمر بتطهير ترعة الغلاسى بدشنا خلال 48 ساعة

ترعة الغلاسى بدشنا
ترعة الغلاسى بدشنا

 

أمر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بتطهير ترعة الغلاسى بمركز دشنا خلال ٤٨ ساعة، من الحشائش الضارة و ورد النيل، المنتشر بمياه الترعة.


جاء ذلك خلال جولته على مشروعات حياة كريمة بمركزى دشنا والوقف ، برفقه العميد وليد محمد، المشرف على تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، و أسامه الهواري ،عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس صبري مختار، وكيل وزارة الموارد المائية والرى ، والمهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ، والمهندس محمد على، مسئول الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

 

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و وجه محافظ قنا ، بسرعة الدفع بـ ٢ حفار للإنتهاء من تطهير الترعة البالغ طولها ٣٣ كيلو متر ، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة الموجودة على جانبيها خلال الفترة المحددة وذلك للحفاظ على نظافة البيئة وتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على صحة المواطنين.

 

كما وجه محافظ قنا ، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، و مسئولى الرى بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف و المجارى المائية بنطاق المدينة و القرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث والتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن و القرى لرفع المخلفات و نواتج التطهير فور جفافها مباشرةً .


يُذكر أن محافظة قنا ، نفذت عمليات تبطين للعديد من الترع والمصارف فى اطار المشروع القومى لتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير المياه وخلق مظهر حضارى يتناسب مع التطور الذى تشهده القرى في الريف المصرى على كافة الأصعدة.

 

ترعة الغلاسى بدشنا
ترعة الغلاسى بدشنا
ترعة الغلاسى بدشنا
ترعة الغلاسى بدشنا
ترعة الغلاسى بدشنا
ترعة الغلاسى بدشنا
ترعة الغلاسى بدشنا
ترعة الغلاسى بدشنا
ترعة الغلاسى بدشنا

 

قنا دشنا ترعة الغلاسى ورد النيل الحشائش

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