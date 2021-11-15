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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

منتخب مصر
منتخب مصر

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على إجراء تغييرات موسعة فى تشكيل الفراعنة خلال مواجهة الجابون المقرر إقامتها غدا "الثلاثاء" بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بعد الوصول إلى النقطة 11 محتلا بها صدارة المجموعة عقب تعادله فى المباراة الماضية أمام أنجولا 2/2 التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية، ويحتل الجابون المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم يأتى بعده ليبيا فى المركز الثالث بـ 6 نقاط ، ثم أنجولا فى المرتبة الأخيرة.


وقرر كيروش منح مجموعة من البدلاء الفرصة الكاملة فى مواجهة الجابون من أجل رؤيتهم بشكل جيد أمام عينه فى مباراة رسمية قوية أمام الجابون خاصة بعد حسم التأهل، يأتى على رأس هؤلاء اللاعبين محمد مجدى أفشة الذى تأكد مشاركته فى مباراة الغد، وهى المرة الأولى التي يشارك فيها أفشة مع كيروش بعد أن تم استبعاده فى مواجهتى ليبيا بجانب جلوسه على دكة البدلاء خلال مواجهة أنجولا وعدم مشاركته.



ويدرس كيروش الاعتماد على محمود الونش وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى قيادة الدفاع بجانب مشاركة أحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن بعد تأكد غياب أكرم توفيق اللاعب الأساسى فى هذا المركز بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له خلال مواجهة أنجولا الماضية .

وشهدت الساعات الماضية، استبعاد عبدالله السعيد من معسكر المنتخب ببرج العرب بعد تأكد إصابته بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن مواجهة مصر والجابون .

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كلا من :

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي)

الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و محمد كناريا ( سموحة ) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).
 

كارلوس كيروش منتخب مصر كيروش كأس العالم 2022 الجابون

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