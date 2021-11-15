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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للشوط الثاني بودية مستقبل وطن

كارتيرون
كارتيرون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه للشوط الثاني من المباراة الودية أمام مستقبل وطن.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد زكي، محمد حمدي، حسام عبد المجيد، عبد الرحمن حسين السيد.


الوسط: محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، سيف فاروق جعفر، أيمن حفني، سيد عبد الله نيمار.

الهجوم: يوسف أسامة نبيه.

 

وانتهى الشوط الأول من لقاء فريق الزمالك الودي أمام مستقبل وطن والمقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة،  بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

 

وجاءت الأهداف عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الدقائق ٢٧ و٢٩ من زمن الشوط الأول.

 

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة من جانب الزمالك، وضغطا مستمرا من اللاعبين.

 

ولم يشهد مرمى محمد عواد اختبارا حقيقيا إلا في كرات قليلة خلال أحداث الشوط الأول.


وخلال الشوط الأول وفي الدقيقة ٣٧ تعرض حارس مرمى مستقبل وطن إسلام أنور للطرد للاعتراض على الحكم، وقام الزمالك بلفتة طيبة بالسماح لفريق مستقبل وطن بإشراك الحارس الاحتياطي عمر فاروق بحيث يلعب الفريق كاملا.

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