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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سفير الفاتيكان بالقاهرة في جولة تفقدية موسعة داخل جامعة أسيوط

صدى البلد

اصطحب الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، المطران نيقولاوس هنري تيفينان سفير الفاتيكان بالقاهرة ، والوفد المرافق له من أعضاء السفارة ، والأنبا كيرلس وليم مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في أسيوط ، وآباء وكهنة مطرانية أسيوط ولأقباط الكاثوليك في جولة موسعة في أرجاء الحرم الجامعي اليوم الاثنين في زيارة لجامعة أسيوط، تأكيداَ على العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدولة الفاتيكان وإنطلاقاَ من الدور التنويري والحضاري  للجامعة، والذي يحث على نبذ خطاب الكراهية والعنف وإرسال قيم التسامح والمحبة والرحمة وقبول الآخر.

 

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حيث بدأت الجولة، بتوجه الوفد إلى مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة، حيث أوضح  الدكتور محمد حسين موسى مدير المركز ، أن المركز تابع لقطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة ويُعد ثمرة تعاون بين الجامعة وهيئة الإيمدايست بمصر ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات ، والذي يهدف إلى تيسير كافة الخدمات التعليمية والثقافية والإجتماعية المقدمة للطلاب من ذوى الإعاقة ، والذي ينفرد على مستوى الجامعات المصرية باحتوائه على نادي ترفيهي مخصص للطلاب ذوى الإعاقة، وكذلك معمل مخصص لاختيارات الطلاب المكفوفين والمجهز بكبائن امتحانات تمكن الطلاب المكفوفين من أداء إمتحاناتهم على نحو مستقل ويسير.

 

كما تفقد أعضاء الوفد المتحف التعليمي للفونا المصرية بكلية العلوم، وكان في أستقبلهما الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم ، والدكتور جمال عبد الصبور الأستاذ بقسم  علم الحيوان، والدكتور خالد فؤاد الأستاذ بقسم عليم الحيوان، والدكتور أحمد حامد عبيدالله مدير المتحف والذي أوضح لهم الخدمات العلمية والبحثية المتعددة التي يقدمها المتحف، والتى تتضمن  التعريف الكامل لأى نوع من الحيوانات وتحضير شرائح العينات السهتولوجية ، وشرائح االعينات الكاملة وتحنيط الطيور والثديات والزواحف .

 

بالإضافة إلى تحضير الهياكل العظمية، وتحضير الحشرات وتصبيرها وتعريفها ، كما يقدم أيضاً أفلام عن عالم الحيوانات وسلوكها ، كما يتوافر أطلس للتعريف الكامل للعينات الحيوانية بالمتحف ، كما يوفر المتحف من خلال موقعه إلكتروني على الشبكة الدولية للمعلومات  معلومات كاملة وصور عن جميع الحيوانات المصرية والأبحاث العلمية ، التى تمت عليها داخل مصر وأيضاً يقوم بعمل بوسترات ولوح تعليمية ورحلات علمية لمختلف البيئات ، كما يقوم بالتوثيق بصور وكروت تذكارية للحيوانات.

 

وأشاد المطران نيقولاوس هنري تيفينان، سفير الفاتيكان بالقاهرة ، والوفد المرافق له بالمدينة الطبية الضخمة التى تضمها جامعة أسيوط ، والتي استقبلهم فيها الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي الرئيسي  و الدكتور حسام العربي مدير مستشفى القلب الجامعي .

 

من جهته ، أوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن المستشفيات الجامعية تستقبل أكثر من 2 مليون مريض سنوياً من مختلف محافظات الجمهورية ، وتحقق نسب شفاء عالمية فى علاج أكثر الحالات خطورة وتعقيداً ، كما تقوم بعمليات زراعة الكلى والكبد ، مشيراً إلى أن المدينة الطبية تضم 10 مستشفيات هى الجامعى الرئيسى والأمراض العصبية والنفسية ، وجراحة المسالك البولية والكلى ، ومستشفى الأطفال الجامعة وصحة المرأة ، والراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمي ومستشفى القلب الجامعى ، ومستشفى الإصابات الجديدة إلى جانب المستشفى الجامعية بأسيوط الجديدة ، ومستشفى أم القصور إلى جانب المشروعات القائمة حالياً بإنشاء مستشفى 2020 الجامعى لعلاج الأورام ومستشفى العيون والأنف والأذن والحنجرة .

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جامعة اسيوط الحرم الجامعى سفير الفاتيكان بالقاهرة الأقباط الكاثوليك المدينة الطبية كلية علوم أسيوط

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