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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تأجيل مناقشة طلب إحاطة بشأن كوبري المراغة في سوهاج

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب إحاطة مقدم من النائب رفعت شكيب حول إنشاء كوبري علوي في المراغة بسوهاج.

 

وقال النائب رفعت شكيب، أن الكوبري تم تنفيذ ١٤٥ خازوقا له ثم توقف العمل به حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع التخطيط للكوبري العلوي وتم اعتماده من محافظة سوهاج وبالفعل تم طرح المشروع ولكن عند البدء في التنفيذ تم الاعتراض على التخطيط.


وتابع شكيب في كلمته خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، إنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والمرور وجامعه سوهاج وتم تحديد تخطيط مختلف عن التخطيط القديم وعمل مقايسات لتصبح القيمة ٤٥٠ مليون بدلا من ٢٠٠ مليون جنيه، وتم البدء بالمشروع علي التخطيط الجديد ثم توقف العمل به مرة أخري.


وقال شحته إبراهيم مساعد وزير الري للموارد المائية، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الانتهاء من تنفيذ الكوبري.

 

ومن جانبه أعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه تم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لعدم حضور التنفيذين وإخطار الوزرات المختصة حتي يتم الانتهاء من دراسة طلب الإحاطة علي الوجه الأمثل وإحاطة الوزارة.

جامعة سوهاج محافظة سوهاج وزير الري مليون جنيه النائب علاء عابد

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