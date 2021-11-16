حياة كريمة تغير شكل المعيشة في قرى دمياط .. شاهد

محافظة دمياط

أشهر قليله غيرت شكل الحياة بالكامل داخل قرى دمياط تحديدا القري التى دخلت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " فتحول أحلام البسطاء إلى واقع يعيشونه بالفعل.

وأهم ما يميز هذا التطوير الحضاري الذي شمل تطوير الريف المصري، هو بناء المدارس وبناء مباني تعليميه جديدة وتطوير وصيانه عدد كبير جدا من المدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية بتلك القري منعدمة الخدمات.

"قرية السعدية البحرية " التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط كانت من أكثر القري التى تعانى من الكثافه الطلابية بالمدارس ونادوا كثيرا ببناء فصول اضافيه وابنيه تعليمية تستوعب عدد الطلاب بالقرية، وجاءت حياه كريمه لتحقيق الحلم وماهى الا شعور قليله منذ انطلاق مبادرة حياه كريمه بالقرية وتم الانتهاء من بعض المبانى التعليميه بالفعل لاستيعاب الكثافه الطلابية.

تجول "صدى البلد" بالقرية للوقوف على آخر ما تم من إنجازات في مجال الأبنية التعليمية بالقرية فتحولت الى خلية عمل في اطار المبادرة فجميع أعمال الإحلال والتجديد تعمل بشكل متوازى فالصرف الصحى تم الانتهاء من 80% من أعمال الصرف الصحى بالقرية إضافة إلى الانتهاء من صيانه المدرسة الإعدادية بالقرية وكذلك أعمال الاحلال والتجديد بالمدرسة الابتدائية بالقرية تجري ايضا جنبا الى جنب مع باقي الأعمال.

تقول المهندسة منال محمد المشرف على مشروع تطوير وتجديد المدارس بالقريه ، أنه تم بالفعل الانتهاء من صيانة تحدى المدارس الإعدادية بالقرية وجاري الانتهاء من تحليل وتجديد وبناء مبنى تعليمى بالمدرسة الابتدائية بالسعدية البحرية.

وأشارت إلى أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في تخفيض الكثافه الطلابية بالفصول بالمدارس بعد بناء مبانى جديدة داخل المدارس لاستيعاب الطلاب ففي أول الأمر كان الفصل كثافته تصل إلى ٦٠ طالبا والآن لا تتعدى ٣٩ طالبا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،حرص المحافظة على تنفيذ مشروع التطوير وفقاً لأعلى مستوى بما يليق بهذه المبادرة الضخمة كما أشادت "محافظ دمياط" بذلك المشروع القومى الضخم الذى يستهدف تطوير الريف المصري وتنفيذ قرى نموذجية تشتمل على كافة الخدمات، لتغيير الواقع نحو الأفضل وخدمة أهالى تلك المناطق واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة، كما أشادت أيضاً بما شاهدته خلال الفعالية من امكانات ومعدات وآلات على أعلى مستوى تم إدراجها للمشاركة في هذه المبادرة العملاقة .

وأوضحت أن خطة تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد،جاء ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" وتم وضع هذا المشروع القومي العملاق على رأس اهتمامات المحافظة، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، إذ تم وضع خطة محددة تتضمن كل الأعمال التي يتطلب تنفيذها بهذه القرى في كل القطاعات.

وأشارت الى انه سيتم تنفيذ 525 عمل طرق داخلية بتكلفة 1.161 مليار جنيه، و29 مشروع إنارة عامة بتكلفة 66 مليون جنيه، و16 مشروعا لتحسين البيئة، و32 مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة 301 مليون جنيه، و28 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 894 مليون جنيه، وأيضًا 26 مشروعا بقطاع الكهرباء بقيمة 99 مليون جنيه.ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة 288 مليون جنيه، فضلًا عن 17 مشروعا بقطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى بتكلفة 236 مليون جنيه، و29 مشروعا بقطاع الموارد المائية والرى بقيمة 176 مليون جنيه، بالإضافة إلى 48 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 114 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 29 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة 14 مليون جنيه، و8 مشروعات بالتضامن الاجتماعى بتكلفة 6 ملايين جنيه، و29 مشروع توصيل الغاز الطبيعي بتكلفة 140 مليون جنيه، و4 بقطاع الطب البيطرى بتكلفة 8 ملايين جنيه، و28 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 44 مليون جنيه، لتصبح التكلفة الإجمالية 4 مليارات جنيه تقريبا، إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة.