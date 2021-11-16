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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كل ما تريد معرفته عن نوة المكنسة واستعدادات الإسكندرية لموسم الأمطار ..شاهد

استنفار في أجهزة
استنفار في أجهزة المحافظة استعدادًا لموسم الأمطار

تعتبر الإسكندرية الأكثر تعرضًا للنوات وهبات الرياح لموقعها المتميز علي البحر الأبيض المتوسط، وتعد النوات عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب وتأتى في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف تؤثر على الحياة اليومية ويعرف مواعيدها الكثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وكذلك الصيادين.
وتستعد الإسكندرية والسواحل الشمالية لاستقبال نوة المكنسة وهي من أخطر وأشد النوات على الإسكندرية، والتي تستمر لمدة 4 أيام متصلة.

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ونوة المكنسة هي أول نوات الشتاء الحقيقية التي يصاحبها أمطار، وتهب في 16 نوفمبر من كل عام مع اختلافها من عام إلى آخر بحسب التغيرات المناخية، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.


سبب تسميتها
اشتهرت النوات التي تتعرض لها مدينة الإسكندرية بأسماء عديدة وغريبة، أطلقها الصيادين في الماضي على الموجات الشديدة التي تهب على المحافظة، ومن تلك الأسماء «المكنسة» والتي أطلقت على أول نوات الشتاء شدة وذلك لأنها «تكنس البحر» كما يُقال عنها.


استعدادات المحافظة 
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والمختصين بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، والمتابعة المستمرة لجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، وكذلك التأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم. 
وفي هذا الصدد تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع منذ الساعات الأولى من صباح السبت لمتابعة استعدادات المختصين والمعنيين لموسم الأمطار للتأكد من عدم وجود تراكمات مياه 
وتابع رؤساء الأحياء تمركز سيارات الصرف الصحي لشفط المياه في أماكن تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء، وأعمال كسح مياه الأمطار وشفطها من أماكن تجمعات المياه؛ ومنها كوبري الحجر وبداية كوبري العوايد وشارع النقل والهندسة بسموحة وكوبري إبراهيم الشريف وميدان فيكتور عمانويل ونفق كليوباترا، ومتابعة السيولة المرورية بالأنفاق وذلك بحي شرق. 
وفي حي الجمرك تم متابعة شوارع فرنسا وتفرعاته، قصر رأس التين، طريق الكورنيش ، ميدان التحرير وعرابى،  الترسانة،  صفر  ، رأس التين  ، والبحرية وشارع النصر لمتابعة استعدادات المختصين بالحي لموسم الأمطار والتأكد من عدم وجود تجمعات مياه تعيق حركة المواطنين والمرور .

وتابع حى المنتزه أول مناطق نفق 45، نفق محمد نجيب، ونفق عبد الناصر  ، وشوارع بن سلامه درباله وسور نادى البنك ، وعزبه البحر ، وعزيه ال500، عزبه المراغي، عزبه البكاتوشى ، للتأكد من عدم تجمع مياه .
و رفع حي العامرية ثان حالة الاستعداد القصوى للتأكد من عدم وجود تراكمات لمياه الأمطار، ومتابعة تمركز سيارات الصرف لشفط مياه الأمطار واستيعاب الشنايش للمياه وذلك بمدخل ومخرج الكافورى ، وشارع محمد رشيد ،  ومنطقة الكينج بحرى السكة حديد ، ومدخل الناصرية القديمة .
وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة المعنية بالأحياء وغرفة العمليات خلال أيام النوة، لمجابهة نوات الأمطار للتأكد من عدم وجود تراكمات لمياه الأمطار وشفطها أول بأول تيسيراً على المواطنين.
 

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