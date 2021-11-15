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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد دورها في ورا كل باب...

فريال يوسف: لازم كل أم ابنها مصاب بالسكر تحسسه أنه بطل .. فيديو

فريال يوسف
فريال يوسف

كشفت الفنانة فريال يوسف، تفاصيل وكواليس مشاركتها في حكاية " سكر مر " من مسلسل "ورا كل باب ".
وقالت فريال يوسف في حوارها  في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"   موضوع الحكاية يمس عدد من العائلات والأمهات  اللاتي يعاني أبنائهم من مرض السكر ".

وأضافت فريال يوسف :"  تحدثت عن  قضية صعبة وأرى أن الامهات اللاتي لديهن أطفال مصابين بمرض السكر حياتهم صعبة جدا ".

وتابعت فريال يوسف :" وضعت نفسي مكان الألم التي يعاني ابنها من مرض السكر والأمر مش سهل خالص".

وأكملت فريال يوسف :"  اكتشفت ان المرأة التي يعاني ابنها من مرض السكر لازم تحسس ابنها أنه بطل وأنه لا يعاني من شيء ولا ينقصه شيء وهو شخص قوي "، مضيفة:"  تحدثنا في المسلسل عن المشاكل التي تظهر في المنزل الذي يتواجد فيه ابن مصاب بالسكر ".

ولفتت فريال يوسف :"  فكرة مسلسل ورا كل باب رائعة لأنه يتحدث عن قصص وأمور حياتية من داخل المجتمع ويتم التطرق لـ المشاكل التي تترتب عنها القضية ويتم طرح بعض الحلول ".
 

فريال يوسف مرض السكر السكر سكر مر ورا كل باب اخبار التوك شو

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