فريال يوسف: لازم كل أم ابنها مصاب بالسكر تحسسه أنه بطل .. فيديو

بعد دورها في ورا كل باب...

كشفت الفنانة فريال يوسف، تفاصيل وكواليس مشاركتها في حكاية " سكر مر " من مسلسل "ورا كل باب ".

وقالت فريال يوسف في حوارها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" موضوع الحكاية يمس عدد من العائلات والأمهات اللاتي يعاني أبنائهم من مرض السكر ".

وأضافت فريال يوسف :" تحدثت عن قضية صعبة وأرى أن الامهات اللاتي لديهن أطفال مصابين بمرض السكر حياتهم صعبة جدا ".

وتابعت فريال يوسف :" وضعت نفسي مكان الألم التي يعاني ابنها من مرض السكر والأمر مش سهل خالص".

وأكملت فريال يوسف :" اكتشفت ان المرأة التي يعاني ابنها من مرض السكر لازم تحسس ابنها أنه بطل وأنه لا يعاني من شيء ولا ينقصه شيء وهو شخص قوي "، مضيفة:" تحدثنا في المسلسل عن المشاكل التي تظهر في المنزل الذي يتواجد فيه ابن مصاب بالسكر ".

ولفتت فريال يوسف :" فكرة مسلسل ورا كل باب رائعة لأنه يتحدث عن قصص وأمور حياتية من داخل المجتمع ويتم التطرق لـ المشاكل التي تترتب عنها القضية ويتم طرح بعض الحلول ".

