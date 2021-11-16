اقتصاد عمان | سفارة سلطنة عمان في الأردن تنظم ندوة حول التنمية والاستثمار

نظمت سفارة سلطنة عُمان في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع عدد من الجهات في سلطنة عمان، ندوة متخصصة عبر الاتصال المرئي عن التنمية والاستثمار حضرها عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين ورجال الصحافة والإعلام.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، أن الندوة تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وإمكانية الاستفادة من الميزات الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.

و أكد السفير الشيخ هلال بن مرهون المعمري خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية.. لافتًا إلى أن علاقات البلدين الاقتصادية يجب أن تسير جنبا إلى جنب العلاقات السياسية التي وصفها بالمتميزة وتعد نموذجا يحتذى به بين الدول.

بعد ذلك عرض عبدالله الحكماني من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أهداف الرؤية ومؤشراتها ومرتكزاتها وبرامجها التنفيذية.. مشيرا إلى أن الرؤية التي ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي /الإنسان والمجتمع/ و/الاقتصاد والتنمية/ و/الحوكمة والأداء المؤسسي/ و/البيئة والاستدامة/ تهدف إلى تحسين تصنيف سلطنة عُمان في عدة مؤشرات عالمية لتصبح ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر الأداء البيئي، وضمن أفضل 10 دول في العالم في مؤشرات الحوكمة ومؤشر التنافسية.



كما تهدف إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 90 في المائة، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5 في المائة، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي من إجمالي الناتج المحلي إلى 10 في المائة، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 في المائة، ورفع حصة القوى العاملة العُمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص إلى 40 في المائة.

وأشار الحكماني إلى أن وحدة متابعة تنفيذ /رؤية عُمان 2040/ عملت على تشكيل فرق مختصة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الرؤية في الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة، وستعمل هذه الفرق بالتعاون مع فرق العمل المختصة بالوحدة على متابعة مؤشراتها.

من جهته استعرض جلال اللواتي من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الميزات التي تقدمها المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان.. مشيرا إلى أهمية منطقة الدقم الاقتصادية التي تمتلك عدة امتيازات مثل الموقع الجغرافي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي، عدا عن المساحة الواسعة التي تصل لنحو ألفي كيلو متر مربع والبنية التحتية الحديثة بالإضافة إلى الاستقرار التشريعي بما يسهل أعمال الاستثمار في سلطنة عمان.



ولفت إلى أن كل هذه العوامل هيأت منطقة الدقم الاقتصادية لتكون مركزا لوجستيا عالميًا وميناء بحريًا واصلا بين الشرق والغرب.

وتحدث اللواتي عن وجود مشروعات في منطقة الدقم مثل مشروع مصفاة البترول التي أقيمت بمشاركة كويتية وغيرها من المشروعات، كما استعرض المشروعات الرئيسة في المناطق الاقتصادية بصلاله وصحار وغيرها.

وفي السياق ذاته عرض سالم الذهلي ممثل المنطقة الاقتصادية/خزائن/ الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها / خزائن/.. لافتا إلى أن المدينة تقوم بتوفير الخدمات اللوجستية والأراضي المجهزة بالبنية التحتية الحديثة بما يلبي احتياجات المستثمرين عدا عن توفير ميناء بري وغيرها من الخدمات الهامة لأي استثمار ناجح.

وقدمت طفول الذهب من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضا لسعي حكومة سلطنة عمان للتحول إلى حكومة إلكترونية، فضلا عن التطور الذي تصبو إليه سلطنة عمان في مجال تقنية المعلومات في المرحلة المقبلة.

كما عرض قيس التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل للشباب العماني.