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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

هجوم إرهابي
هجوم إرهابي

في لحظة مرعبة، انفجرت سيارة أجرة خارج مستشفى في هجوم إرهابي أمام مستشفى في ليفربول بـ بريطانيا، وقد شوهد السائق وهو يقفز من التاكسي قبل لحظات من انفجاره.

 

ولقي انتحاري مصرعه داخل سيارة أجرة؛ بعد تفجير نفسه أمام مستشفى للنساء في ليفربول بـ بريطانيا، وقد وثق مقطع فيديو لحظة قفز سائق التاكسي قبل انفجاره.

 

وتحول التاكسي إلى كرة من اللهب وتصاعدت أعمدة الدخان منه بعد انفجاره أمام مستشفى في بريطانيا.

 

ووفقا للشهود فإن سائق سيارة الأجرة البطل «ديفيد بيري» قد  حبس الراكب الإرهابي داخل سيارة الأجرة بعد اشتباهه به، وقفز إلى خارجها.

 

ومنعت هذه الخطوة، منفذ الهجوم من الوصول إلى المستشفى؛ مما أدى إلى إنقاذ عشرات الأرواح - فيما أعلن لاحقا أنه حادث إرهابي.

 

وتظهر لقطات جديدة مروعة، السيارة وهي تنفجر قبل أن تتوقف خارج مستشفى للنساء في ليفربول أمس.

 

واعتقل 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عامًا، بموجب قانون الإرهاب، حيث داهمت الشرطة البريطانية عددًا من المنازل الليلة الماضية.

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