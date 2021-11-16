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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم تعلن موعد عرض مسلسلها الجديد قواعد الطلاق الـ45

مسلسل قواعد الطلاق
مسلسل قواعد الطلاق الـ45

روَّجت الفنانة إنجي المقدم، لمسلسلها الجديد: قواعد الطلاق الـ45، المقرر عرضه يوم 21 من نوفمبر الجاري على منصة "شاهد" وشاشة MBC.


ونشرت "المقدم" عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" البوستر الدعائي لمسلسل وكتبت "بسم الله توكلنا على الله .. مسلسل قواعد الطلاق ال45  (دليلك الذكي إلى الطلاق - سابقا) ابتداء من 21 نوفمبر على Shahid VIP و 22 نوفمبر الساعة 9 مساء على MBC4"


تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول كاتبة مشهورة تنفصل عن زوجها وتخفي الخبر عن المحيطين بها، وتبدأ في البحث مع صديقاتها عن أسباب السعادة في العلاقات العاطفية.


مسلسل "قواعد الطلاق الـ45" من إخراج مصطفى أبو سيف، بطولة إنجي المقدم، عمر الشناوي، هيدي كرم، هنا شيحة، إنجي أبو زيد، جيهان الشماشرجي وصدقي صخر.

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