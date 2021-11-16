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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. افتتاح بانوراما الفيلم الأوروبي في سينما زاوية

بوستر بانوراما الفيلم
بوستر بانوراما الفيلم الأوروبي

يقام مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة الـ 14 من بانوراما الفيلم الأوروبي في سينما زاوية بشارع عماد الدين، التي تستمر فعالياتها في الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر.

تفتتح المخرجة ماريان خوري فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي، ومن المقرر حضور عدد من المشاهير وصناع السينما من بينهم المخرج خيري بشارة ويسري نصر الله، كريم قاسم، عمرو عابد، المخرج كريم الشناوي، والمنتج محمد حفظي وغيرهم. 

برنامج بانوراما الفيلم الأوروبي

حيث يعرض برنامج بانوراما الفيلم الأوروبي، في هذه الدورة أكثر من ٤٥ فيلما مقسمين إلى ٦ أقسام وهم الأول الأفلام الروائية الطويلة والذي يقدم فيه مجموعة مختارة من أحدث الأفلام الأوروبية التي حازت على تقدير من المهرجانات العالمية المختلفة، ومنها الفيلم الذي يتسم بالكوميديا الرومانسية السوداء "أسوأ شخص في العالم" للمخرج يواكيم ترير، والفيلم الجريء للمخرج جاك أوديار بعنوان "باريس، المقاطعة الثالثة عشر"، وفيلم "جناح رقم ٦" للمخرج يوهو كوشمانين، وهو معالجة لإحدى روايات الكاتبة روزا ليكسوم.

بينما يضم القسم الثاني "مخرجون صاعدون" وهو مخصص لتقديم تجارب للأفلام الروائية الطويلة الأولى ومنهم فيلم "لوزو" للمخرج ألِكس كاميليري ليعد أول فيلم من جمهورية مالطا يعرض في البانوراما.

والقسم الثالث الأفلام التسجيلية والتي تتناول نطاقا واسعا من الموضوعات التي تعكس وضع عالمنا الراهن ومن ضمنهم فيلم «ماجالوف بلدة الأشباح» من إخراج ميجِل أنجل بلانك.

أما القسم الرابع هو سينما كرزيستوف كيزلوسكي حيث تخصص البانوراما قسم العروض الاستعادية لعرض أعمال المخرج البولندي الرائد كرزيستوف كيزلوسكي الذي امتد مشواره الفني على مدار ثلاثين عاما، والذي أثرت لغته البصرية الساحرة في الجماهير ويعرض له "ثلاثية الألوان" أزرق -أحمر -أبيض بالإضافة إلى "فيلم قصير عن الحب"، "فيلم قصير عن القتل"، و"الحياة المزدوجة لفرونيكا".

كما تم إضافة قسم جديد وهو الخامس في البانوراما "صور خارقة للطبيعة" وهو مخصص لمحبي السرديات البصرية ذات لغة سينمائية غير مألوفة أو المرعبة، أو المستحيل حدوثها، حيث يركز القسم على صناع أفلام برعوا في تناول نوع معين من السينما وتخطوا عبر الحدود التقليدية للصناعة ومن أبرز أفلام القسم، "أسنان ثلجية" من إخراج لوسيل هادزيهاليلوفيتش وفيلم "الروح المقدسة" من إخراج شيما جارسيا إيبارا.

كما أضيف إلى البرنامج قسم الأفلام القصيرة وهو السادس والذي نتج عن الشراكة مع مهرجان ليدن ليتم عرض خمسة أفلام قصيرة للطلبة والتي عرضت بمهرجان ليدن بالمسابقة الرسمية.

وتقام العروض هذا العام في سينما زاوية بوسط البلد وسينما الزمالك إلى جانب بعض العروض بالمعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن باب التقديم للتسجيل للبانوراما والحصول على البطاقات يبدأ منذ يوم الإثنين ٨ نوفمبر الجاري، حيث تتيح البطاقات لحاملها حضور الحفلات الصباحية وهي الواحدة ظهرا والرابعة عصرا مجانا في سينما زاوية وسينما الزمالك.

وقد سبق الكشف عن البوستر الرسمي للدورة المقبلة وهو من تصميم عمرو حسني.

تقام بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع EUNIC وتحت رعاية وزارة الثقافة.

بانوراما الفيلم الأوروبي سينما زاوية أفلام بانوراما الفيلم الأوروبي ماريان خورى أفلام سينما زاوية

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