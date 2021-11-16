اليوم.. سميرة سعيد تحيي حفل انطلاق الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا بالأوبرا

تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا برئاسة "سهير عبد القادر" بالقاعة الكبرى بدار الأوبرا المصرية.

يقام ملتقى أولادنا هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار "سوا نرجع فرحتنا" ويجمع بين مهرجان الفنون و الفلكلور الأفروصينى، وملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة .

يأتي ذلك بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ومعالي وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج ومعالي وزير السياحة والآثار د. خالد عناني ومعالي وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي ومعالي وزيرة الهجرة السفيره نبيله مكرم ، و اعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا والذي يتكون من الدكتور اشرف رضا ، واللواء أحمد حمدي والأستاذة رانيا حمودة ، والأستاذة ريم عبد المجيد والأستاذة ريم حمودة، والأستاذة فايزة هنداوي ، والدكتورة ميرفت ابو عوف، ، ،والمنتج محسن علم الدين والموسيقار نبيل علي ماهر .

كما سيحضر كذلك أعضاء لجنة التحكيم والتي تتكون لجنة إبداعات أولادنا في الاستعراض والموسيقي والغناء برئاسة المخرج هشام عطوة , و لجنة إبداعات أولادنا في السينما و الشعر والغناء برئاسة المخرج عمر عبد العزيز, ولجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيلية و الحرف اليدوية برئاسة د.أشرف رضا .

ومن المقرر أن يحضر أيضا المكرمين لدورة هذا العام من جنوب افريقيا " Zain Bulbulia"ومن فلسطين "حنين أبو غوش"و من السعودية "عبد الله بالنعمه" ومن نصر السيد "منير غبور" و د.أحمد مرئية من تونس إسم السيدة "ايفيلبن بوري".

و سوف يقوم بتقديم الحفل الإعلامي شريف مدكور و سوف تقدم الفنانة سميرة سعيد بصحبة أولادنا أغنية جهاز تسجيل تأليف أمير طعيمة و الحان عمرو مصطفى.

ويتضمن الحفل أيضا أغنية من غناء النجم مينا عطا ومن كلمات عبد الله حسن الحان شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل وصوليست محمود شاهي ومكساچ محمد جوده

وتوزيع أوڤرتيير الإفتتاح من كلمات عبدالله حسن ولحن تراثي وغناء رباب و سوف يقوم بإخراج حفل الإفتتاح "وليد عوني"

يذكر أن المهرجان يهدف إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول علي مستوى العالم الذي سيعمل علي تحقيق الدمج الدولي. إضافة إلي استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد علي أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلي جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز علي أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف علي أهم ملامح بلدهم.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية ومنها وزارة الثقافة. ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.