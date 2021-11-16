حملة جديدة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع الرئيسية بسيناء

بدأت محافظة شمال سيناء تنفيذ حملة جديدة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع والمنازل في مختلف مراكز ومدن المحافظة ، بتوجيهات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، وتحت أشراف العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.



وأكد المحافظ، على مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطري وجمعية الهلال الأحمر المصري في المبادرة التي تستهدف تطهير المصالح الحكومية والمحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت في مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف المحافظ، أن المبادرة مستمرة حتي يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمختلف مدن المحافظة بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير ستتم يوميا، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.



ووجه المحافظ ،بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الجديدة لفيروس كورونا المستجد، بجانب منع دخول العاملين بالمصالح الحكومية ومديريات الخدمات الي مقار عملهم الإ بعد الحصول علي تطعيم كورونا طبقا لقرار مجلس الوزراء.

نادي شباب مصر



بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوي المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى قيام مديرية الشباب والرياضة بتطهير وتعقيم نادي شباب مصر ومكتب البريد الرئيسي وبنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن مديرية الطب البيطري قامت بتطهير و تعقيم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى تطهير وتعقيم عدد كبيرة من المنشآت الصحية والتعليمية والحكومية على مستوي المحافظة خلال الفترات الماضية