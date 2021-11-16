حسن سليمان: اللغة العربية الأكثر ثراء بالمشتقات والمعاني في كل كلمة

وصف الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق اللغة العربية ،بأنها موسيقى فى طبيعتها و منطوقها حتى إذا لم تكن شعرا فهى فى النثر والحديث بين الأشخاص موسيقى أيضا.

وأضاف "سليمان "خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز أن بعض الحروف فى اللغة العربية لها دلالة وقيما تعبيرية.

وأوضح رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، أن اللغات الأخرى لا يمكن أن تقارن باللغة العربية لأن اللغة العربية استطاعت أن تحمل فى طياتها من الكلمة عائلة من الكلمات.

وأشار رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، إلى أن الكلمة تحمل فيها الكثير من العروبة والتنافس بين فرد وآخر، لافتاً إلى أن اللغة العربية ولدت قوية.

و تابع:" الاشتقاق فى كلمة واحدة للغة العربية يعطى الكثير من الكلمات و المعانى ".

وأشار لوجود معاجم تبحث عن الكلمة ومعناها باللغات الأخرى، وتم إنشاء معاجم عربية إنجليزية وأخرى فرنسية، وهناك دراسة وبحث فيما يخص ترجمة كثير من اللغات، لافتا إلى أن العرب سبقوا الأمم جميعا فى كونهم أول من أنشأ فكرة المعجم وأول من صنعه هو الخليل بن أحمد فى معجمه.



ولفت إلى أن الذائقة العربية عند الأقوام العربية قوية وبليغة، خاصة عندما كان لا يختلطون بالأعاجم تجنبا لعدم اختلاط لهجتهم وتغيرها ولحفاظهم على التذوق الفنى، منها إلى أن القرآن الكريم تم تشكيله وتنقيطه بعد نزوله للتفريق بين الحروف فى نطقها، بالإضافة لنقط الإعراب والتنوين، وينسب ذلك للعالم أبو الأسود الدؤلي فى هذا الشأن.