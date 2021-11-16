رئيس جامعة بورسعيد يكرم الطلاب ذوى الهمم .. صور

شهد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد احتفالية تكريم ذوى الهمم من أبناء الجامعة ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع التى تنظمها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان .

جاء تكريم الطلاب في إطار تعاون جامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان من خلال المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

وشهد الاحتفالية الأستاذ الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء ووكلاء كليتي الآداب والتربية والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن ببورسعيد والأستاذ عبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان ببورسعيد .

وخلال الاحتفالية تم تكريم 8 من طلبة وطالبات من كليات جامعة بورسعيد شملت كليات الآداب والتربية والتربية النوعية من ذوى الهمم من الإعاقات البصرية والسادة أولياء أمورهم.



واستمع رئيس جامعة بورسعيد للطلاب من ذوى الهمم واستمع لهم ولمقترحاتهم وأمر على تلبيتها سريعا بالتعاون مع عمداء ووكلاء الكليات.

وسلم رئيس جامعة بورسعيد و نواب رئيس الجامعة ووكيل وزارة التضامن وممثل جمعية الأورمان بتسليم أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم ( لاب توب ) حديث و قد تم تدريب هؤلاء الطلاب على استخدام هذا الجهاز من قبل جمعية الأورمان .

ومن جانبه رحب رئيس جامعة بورسعيد بهذه المبادرة التي تسعد الطلاب بجامعة بورسعيد من ذوى الهمم وشاكرا الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووكيلة الوزارة ببورسعيد وممثل جمعية الأورمان ببورسعيد وهذا نتاج تعاون سابق بين الوزارة وجامعة بورسعيد والتي شهدت تطورا إيجابيا في الفترة الأخيرة بما يخدم الطلاب .

كما حيا رئيس جامعة بورسعيد الطلاب ومؤكدا على أن مكتبه مفتوح لهم على مدار العام لتلقى اقتراحاتهم وتلبية رغباتهم كما حثهم على مواصلة دراساتهم العليا والجامعة معهم دائما حتى يشغلوا مكانهم في الحياة العملية ومؤكدا ان كل إمكانات الجامعة ستتوافر لهم من أجل هذا الهدف النبيل.

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