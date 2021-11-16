برلمانية تنعى أحمد زيدان: كان محبا للوطن ورقيقا مع البسطاء

نعت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببالغ الحزن والأسى، النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، والذي وافته المنية عقب رحلة صراع قصيرة مع المرض.

وقالت «الطباخ»، أنعى صديقي وأخي والرفيق أحمد زيدان عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، مضيفة «نشهد الله ما رأينا منه ال كل خلق طيب كان محباً لهذا الوطن، حريصاً رقيقاً بأهلنا البسطاء».



وأضافت، شرفت كفرالشيخ باستقباله منذ أقل من عام فأحبنا وأحببناه.. اجتهد لتأدية رسالته بكل أمانة وتفانٍ كان صادق طيب الأخلاق .. رحمة الله عليك يا معالي النائب أسكنك الله فسيح جناته العلي.. وما نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى .. إنا لله وانا اليه راجعون».