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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغردقة تستضيف أولى منافسات دور الـ16 لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة

صدى البلد

استضاف مركز شباب المينا بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر أولي منافسات دور الـ16 لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة فرق المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات "كفر الشيخ، القليوبية، شمال سيناء، الدقهلية" خلال الفترة من (15-21) نوفمبر الجاري.


وفي الجولة الأولى من المجموعة الثالثة تغلب منتخب الدقهلية على منتخب شمال سيناء بهدف نظيف، وتغلب أيضاً منتخب كفر الشيخ على منتخب القليوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبذلك يحصد منتخبا كفر الشيخ والدقهلية أول ثلاث نقاط بالمجموعة الثالثة، ويبقى رصيد منتخبا شمال سيناء والقليوبية خالي من النقاط.

وتم تقسيم الفرق في دور الـ16 إلي 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولي (الإسكندرية، القاهرة، البحيرة، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية (أسيوط، الشرقية، المنوفية، الغربية)، فيما ضمت المجموعة الثالثة (كفر الشيخ، الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية)، بينما ضمت المجموعة الرابعة (الإسماعيلية، المنيا، الفيوم، اسوان).

ويهدف إقامة دوري الصم إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.

 

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت منافسات الدور التمهيدي خلال الفترة من "24-27" سبتمبر الماضي، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة ١٦ محافظة وتم تقسيمهم الي 4 مجموعات، حيث صعد منتخبا البحيرة والقليوبية عن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات "البحيرة، البحر الاحمر، سوهاج، القليوبية"، وصعود منتخبا المنوفية والجيزة عن المجموعة الثانية والتي ضمت منتخبات "المنوفية، الجيزة، بنى سويف، الوادى الجديد"، بينما صعد عن المجموعة الثالثة منتخبا شمال سيناء والغربية والتي ضمت منتخبات "الغربية، مطروح ،شمال سيناء، الأقصر"، فيما صعد عن المجموعة الرابعة منتخبا الفيوم وأسوان والتي ضمت منتخبات "اسوان، جنوب سيناء، الفيوم، قنا".

وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق تم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الخامسة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة، بجانب8 فرق صعدوا من الدور التمهيدي في النسخة الحالية، وتم تصنيف الفرق الحاصلة علي المراكز من الأول إلى الرابع في النسخة الماضية مستوي (أ)، وتم تصنيف الفرق الحاصلة علي المراكز من الخامس إلى الثامن مستوى (ب)، والفرق التي صعدت من الدور التمهيدي تصنف ثالث ورابع المجموعات وذلك في دور الـ16 .

شمال سيناء الشباب والرياضة محافظة البحر الاحمر القليوبية الدقهلية ذوى الهمم

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