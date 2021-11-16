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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد صديق: خطة تطوير القاهرة التاريخية ممتدة حتى عام 2030.. فيديو

ل المهندس خالد صديق
ل المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية

قال المهندس خالد صديق، .الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن كل محافظات مصر شهدت مشروعات ضخمة للقضاء على العشوائية، مؤكدا أننا  نشهد حاليا ثمار ما زرعناه للقضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائية.

 

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم” عبر فضائية “الحياه”،  أن الدولة قامت بالقضاء علي العشوائيات وقامت بعمل تطوير للقاهرة الجديدة مع الحفاظ وإعادتها إلي رونقها الحضاري لإظهار معالمها التاريخية.

 

وتابع خالد صديق، أن خطة تطوير القاهرة التاريخية بكل محاورها ممتدة حتى عام 2030.

 

 سنعمل على إعادة كل شيء لأصله

وأشارالرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية إلى أنه سنعمل على إعادة كل شيء لأصله، مؤكدا أنه سنعمل على إعادة الروح للأماكن التاريخية في مصر.

 

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية ننشئ مجمعا مهنيا على محور جيهان السادات كبديل حضاري لأصحاب الورش في مناطق القاهرة التاريخية ضمن خطة تطويرها.

 

مناطق القاهرة العشوائيات خالد صديق القاهرة محافظات

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