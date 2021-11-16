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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية وبيطرية في «برمبال»| صور

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت جامعة كفر الشيخ ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الثلاثاء ، قافلة طبية شاملة لأهالي قرية «برمبال » والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة «حياة كريمة»، بإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين،  ومنسق المبادرة بالمحافظة، بالتنسيق ومديريتي الشباب والرياضة والشئون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة».

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وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبد الباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة أن هذه القافلة الشاملة تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، كما تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القري موضع التنفيذ.

 

وشدد على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص، وهو ما وجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية عندما أطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في عام 2019، وهو ما يجعل الكشف على عدد كبير من الأهالي وتقديم العلاج المجاني لهم أمرا يسيراً وممكناً.

 

وأوضح رئيس الجامعة أنه انطلاقاً من الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع و أن دورها لا يقف على ما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية، وإنما يتخطاه إلى مجالات أوسع، يستفيد منها بشكل مباشر وغير مباشر قطاع كبير من المواطنين، ممثلا في  قوافل الخدمات الطبية  والبيطرية  والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات للمواطنين في المناطق النائية.

 

وأكد أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة التي توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بداية من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير وعمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة.

 

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تنظم قافلة طبية متكاملة  للقرى الأكثر احتياجاَ وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحي ومديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بكفر الشيخ .

 

وصرح الدكتور طارق عبد الباقي وكيل كلية الطب أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض" وطب الفم والأسنان  من خلال  تخصصات الباطنة، العيون والرمد،الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد ، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال  و جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية،  جراحة المخ و الأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

 

وأشار د. عبد الباقي إلى تضمن القافلة أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط و كيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

 

كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعية لنشر الوعي الصحي للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة .

 

وأوضح الدكتور طارق عبد الباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم "1214" على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

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كفر الشيخ الوحده المحلية كورونا حياة كريمة مبادرة حياة كريمة محافظ كفر الشيخ رئيس جامعة كفرالشيخ

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