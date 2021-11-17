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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تخطط لتغيير مفهوم السيارات كلياً بحلول عام 2028

صدى البلد

تعتزم شركة هيونداي الكورية الجنوبية بدء مرحلة جديدة من التطور من خلال مشروع السيارات الطائرة و الذي سيتم إطلاقها و قيامها بأول رحلة تجريبية في عام 2028 و ستكون نواه لمشروع هائل ، سيتم التوسع فيه خلال العامين التاليين للرحلة التجريبية الأولى ، بحلول عام 2030 .

و كشفت هيونداي عن شركتها الجديدة الخاصة ، و التي ستتولى العمل على هذا المشروع بأسم Supernal ، و يهدف المشروع للعمل كنظام نقل جوي في الأماكن المزدحمة مثل شركات التوصيل الموجودة الآن من خلال تبيق ألكتروني على الهواتف المحمولة .

 

و ستعمل السيارات الجديدة بالطاقة الكهربائية و ستكون ذاتية القيادة ، كما ستتمتع بقدرة الإقلاع و الهبوط العمودي مثل المروحيات الهليوكوبتر (VTOL) ، ولكن بدلاً من حرق غاز الكيروسين، فإنها ستقلع باستخدام مراوح تعمل بمحركات كهربائية وحزمة بطارية بطاريات قابلة للشحن .

 

و أضافت هيونداي أن السيارة مخصصة للطرق الحضرية داخل المدن فقط و لن تتسع سوى لخمسة أشخاص فقط ، يمكنهم الصعود الى متنها من خلال موانئ علوية شبيهه بمحطات القطارات المعلقة و المونوريل ، تنقلهم من محطة لمحطة أخرى قريبة من وجهتهم التالية ثم ينزلون ويستخدمون eScooter من صنع هيونداي للوصول إلى وجهتهم التالية ، و قدمت الشركة الكورية هذه الرؤية التفصيلة من خلال فيديو توضيحي عرُض على موقعهم .

و علق جايون شين ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة هيونداي موتور في بيان قائلاً "بإضافة بُعد جديد للتنقل ، نحن في تحدي لتغيير و تطوير طريقة تنقل الناس وتواصلهم وحياتهم ، لدينا طموحات جريئة مع مشروع السيارة الطائرة Supernal ، و نعمل على بناء المنتج المناسب والسوق المتكامل الذي يناسب المشروع ، و بالفعل سنستفيد من خبرة التصنيع الموجودة لدى مجموعة هيونداي موتورز العريقة ، لضمان وصول المشروع الجديد في أسرع وقت للعملاء و ضمان أستفادتهم منه .

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