هيونداي تخطط لتغيير مفهوم السيارات كلياً بحلول عام 2028

تعتزم شركة هيونداي الكورية الجنوبية بدء مرحلة جديدة من التطور من خلال مشروع السيارات الطائرة و الذي سيتم إطلاقها و قيامها بأول رحلة تجريبية في عام 2028 و ستكون نواه لمشروع هائل ، سيتم التوسع فيه خلال العامين التاليين للرحلة التجريبية الأولى ، بحلول عام 2030 .

و كشفت هيونداي عن شركتها الجديدة الخاصة ، و التي ستتولى العمل على هذا المشروع بأسم Supernal ، و يهدف المشروع للعمل كنظام نقل جوي في الأماكن المزدحمة مثل شركات التوصيل الموجودة الآن من خلال تبيق ألكتروني على الهواتف المحمولة .

و ستعمل السيارات الجديدة بالطاقة الكهربائية و ستكون ذاتية القيادة ، كما ستتمتع بقدرة الإقلاع و الهبوط العمودي مثل المروحيات الهليوكوبتر (VTOL) ، ولكن بدلاً من حرق غاز الكيروسين، فإنها ستقلع باستخدام مراوح تعمل بمحركات كهربائية وحزمة بطارية بطاريات قابلة للشحن .

و أضافت هيونداي أن السيارة مخصصة للطرق الحضرية داخل المدن فقط و لن تتسع سوى لخمسة أشخاص فقط ، يمكنهم الصعود الى متنها من خلال موانئ علوية شبيهه بمحطات القطارات المعلقة و المونوريل ، تنقلهم من محطة لمحطة أخرى قريبة من وجهتهم التالية ثم ينزلون ويستخدمون eScooter من صنع هيونداي للوصول إلى وجهتهم التالية ، و قدمت الشركة الكورية هذه الرؤية التفصيلة من خلال فيديو توضيحي عرُض على موقعهم .

و علق جايون شين ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة هيونداي موتور في بيان قائلاً "بإضافة بُعد جديد للتنقل ، نحن في تحدي لتغيير و تطوير طريقة تنقل الناس وتواصلهم وحياتهم ، لدينا طموحات جريئة مع مشروع السيارة الطائرة Supernal ، و نعمل على بناء المنتج المناسب والسوق المتكامل الذي يناسب المشروع ، و بالفعل سنستفيد من خبرة التصنيع الموجودة لدى مجموعة هيونداي موتورز العريقة ، لضمان وصول المشروع الجديد في أسرع وقت للعملاء و ضمان أستفادتهم منه .